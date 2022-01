CES 2022 : Razer dévoile Project Sophia, un bureau gaming modulable

Le CES 2022 bat son plein à Las Vegas, et Razer a déjà présenté ses nouveaux ordinateurs portables Blade 14, 15 et 17, notamment équipés de GeForce RTX 3070 Ti ou 3080 Ti. Mais le constructeur profite comme chaque année de l'évènement pour dévoiler des produits plus atypiques.

Razer dévoile en effet Project Sophia, un concept de bureau pour gamers modulable qui permet à l'utilisateur de le reconfigurer facilement en fonction de son activité, que ce soit la pratique du jeu vidéo, le streaming ou le travail de bureautique plus classique. Le Project Sophia peut en effet supporter jusqu'à 13 modules avec le support d'écrans secondaires, des outils de surveillance du système, des panneaux tactiles avec des touches de raccourci, des tablettes à stylet, des unités de mixage audio ou encore des cartes de capture externes.

Le Project Sophia embarque ainsi un circuit imprimé personnalisé avec des composants de pointe, dont un processeur Intel et une carte graphique NVIDIA, le tout casé dans un châssis fin qui se place magnétiquement sous un plateau en verre. Razer donne comme exemples la possibilité de rajouter un module de système son Surround THX, un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé, un chargeur sans fil ou un chauffe-tasse, et même de transformer l'ensemble en station de streaming en quelques secondes. Razer n'oublie pas de caser des LED avec sa technologie Chroma RGB, et le bureau inclut de base un écran OLED nouvelle génération avec des pixels auto-éclairés en 65 ou 77 pouces. Richard Hashim, vice-président du développement chez Razer, rajoute :

Le Project Sophia est notre vision futuriste d'une configuration de jeu et de station de travail polyvalente qui répond aux besoins très différents d'une variété d'utilisations possibles du PC. Project Sophia élimine la nécessité de se déplacer entre les espaces de travail. Le système est modulable instantanément ce qui permet aux utilisateurs de reconfigurer rapidement leur bureau avec une flexibilité quasi infinie, adaptant Project Sophia non seulement à la tâche à accomplir, mais aussi aux préférences particulières de l'utilisateur. C'est l'avenir de la battlestation.

Comme son nom l'indique, le Project Sophia n'est qu'un projet, une idée qui germe doucement dans la tête de Razer, mais le constructeur est connu pour souvent concrétiser ce genre d'idées alléchantes. Il faudra cependant encore attendre pour découvrir le bureau modulable dans sa version commerciale, le prix risque d'en rebuter plus d'un.