CES 2022 : Razer présente ses nouveaux PC portables gaming Blade 14, 15 et 17

Hier, NVIDIA a annoncé que les PC portables pour gamers pourront prochainement embarquer des cartes graphiques RTX 3070 Ti et 3080 Ti. Bien évidemment, de nombreux partenaires vont intégrer ces GPU dans leurs ordinateurs dans les prochains mois, à l'instar de Razer, qui présente sa nouvelle gamme de Blade.

Les Blade 14, 15 et 17 disposeront ainsi que cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series Laptop, jusqu'à la RTX 3080 Ti avec 16 Go de mémoire vidéo GDDR6, avec une architecture Ampère pour le ray-tracing et le DLSS. Ils embarqueront également Windows 11, une mémoire DDR5 jusqu'à 4 800 MHz, un processeur AMD Ryzen 9 6900HX et même un Intel Core H-Series de 12e génération pour les modèles 15 et 17 pouces, dont l'i9-12900H avec 14 cœurs jusqu'à 5 GHz. Les PC disposeront aussi des technologies Max-Q, du Battery Boost 2.0 et d'une finition avec un châssis en aluminium CNC, des touches légèrement agrandies, des haut-parleurs découpés au laser et une ventilation supplémentaire avec des pieds en caoutchouc pour faciliter l'évacuation d'air chaud. Enfin, Razer rappelle que ces PC portables avec Windows 11 bénéficient du DirectStorage, de la Xbox GameBar et du Xbox Game Pass, sans oublier les ports modernes comme l'USB-C et le HDMI 2.1, ou encore le lecteur de cartes SD UHS-II. Le clavier est compatible Chroma RGB et le son est à 360° grâce au THX Spacial Audio. Si vous voulez tout savoir des Blade 14, 15 et 17, voici leurs présentations respectives :

Blade 14 : l’ordinateur portable gaming 14” ultime

L'ordinateur portable gaming de 14 pouces le plus puissant de 2021 est de retour avec encore plus de puissance. Le nouveau Razer Blade 14 combine le dernier processeur AMD️ Ryzen 9 avec une mémoire DDR5 améliorée de 16 Go pour créer un appareil de jeu ultra-rapide qui surpasse la génération précédente.

Le Blade 14 continue d'être un appareil remarquablement fin, léger et compact avec des performances irréprochables, ayant maintenant de nouvelles améliorations pour rendre un excellent ordinateur portable de gaming encore meilleur. Avec un Switch MUX récemment intégré, le Blade 14 voit ses performances de jeu augmentées en utilisant le GPU discret pour faire tourner les jeux sur l’affichage interne. Le Razer Blade 14 rejoint également les membres de sa famille un peu plus grands avec l'ajout de la même couche résistante aux empreintes et une webcam IR 1080p prenant en charge Windows Hello, pour rendre les appels vidéo deux fois plus clairs qu'auparavant.

Blade 15 : Puissance. Performance. Perfection.

En plus d'offrir les derniers chipsets NVIDIA GeForce et Intel, le Razer Blade 15 revient avec un écran de qualité supérieure pour tirer le meilleur parti des derniers matériels de pointe. Le Blade 15 continuera à offrir le meilleur de la technologie d'affichage, y compris les configurations Full HD 360Hz et QHD 240 Hz, ainsi qu'une toute nouvelle configuration UHD 144 Hz. Le nouvel écran IPS-Grade propose des taux de rafraîchissement améliorés par rapport aux 60 Hz des générations précédentes, tout en couvrant simultanément l’intégralité de la gamme de couleurs DCI-P3, pour offrir une clarté et un contraste superbes en jouant ou en créant. Doté des processeurs les plus puissants, d'écrans qui repoussent les limites et d'une mémoire ultra-rapide, le Razer Blade 15 est l'ordinateur portable gaming par excellence.

Blade 17 : construit pour les pros

Les créateurs professionnels et les joueurs à la recherche du remplaçant ultime pour un ordinateur de bureau n’ont pas besoin de chercher plus loin. Le nouveau Razer Blade 17 propose des améliorations spécialement choisies en matière d'audio et d'alimentation. Le Razer Blade 17 est doté de huit haut-parleurs au total, contre quatre précédemment, ce qui signifie que les créateurs peuvent entendre les moindres détails du mixage audio, même sans haut-parleurs ou casques dédiés. Les joueurs peuvent profiter d'un nombre d'heures de jeu plus important que jamais lorsqu’ils sont débranchés ou en déplacement grâce à la batterie interne de 82 heures, soit 10 heures de plus que les générations précédentes. Le Blade 17 est également plus facile à transporter, car l’ordinateur est maintenant livré avec un nouveau chargeur 280 W GaN, donnant accès aux utilisateurs à encore plus de puissance pour une taille comparable au boîtier d’alimentation moyen de 180 W.