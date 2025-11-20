GTA VI sur Switch 2 ? Des insiders se lâchent

Nous avons rendez-vous dans un an, moins un jour, avant la sortie de Grand Theft Auto VI. Rockstar a repoussé une nouvelle fois son jeu d'action en monde ouvert, qui sera lancé le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Oui, comme toujours, les joueurs sur PC devront attendre un moment avant de mettre les mains sur cet opus. Mais Rockstar préparerait une autre version de GTA VI.

GTA VI aussi sur Switch 2 ?





Sur les réseaux sociaux, un certain Nash Weedle a affirmé « qu'un portage de GTA 6 sur Switch 2 est en développement ». L'internaute précise que le report n'est pas lié à ce portage et qu'« il ne semble pas qu'il s'agisse d'un titre de lancement ». Une information à prendre avec de très grandes pincettes, mais un insider un peu plus réputé a mis son grain de sel.

Nate The Hate affirme que « Rockstar effectuait des tests pour porter le jeu sur Switch 2 ». Alors, allons-nous réellement avoir Grand Theft Auto VI sur la dernière console de Nintendo ? Rien n'est moins sûr, car comme le rappelle l'insider, « les tests ne garantissent pas toujours une sortie ». Selon les informations de Nate The Hate, Rockstar a « fait des efforts » pour voir si un portage Switch 2 était possible, mais il « ignore où en sont ces efforts actuellement ».

GTA VI sur Switch 2, c'est possible ?





Pour autant, sortir un portage de GTA VI sur Switch 2 ne serait pas absurde. La console de Nintendo est souvent comparée à la Xbox Series S par les développeurs et le jeu de Rockstar sortira bien sur la petite console de Microsoft. Cependant, les développeurs mentionnaient des jeux tournant à 60 fps sur Xbox Series S, ce qui ne sera sans doute pas le cas de GTA VI. D'après les premières vidéos officielles, le jeu tournerait même à 30 fps sur PS5 et Xbox Series X. La Switch 2 embarque cependant une puce NVIDIA pour le DLSS, qui a fait ses preuves sur de gros titres comme Cyberpunk 2077, malgré quelques concessions. Si GTA VI est porté sur Switch 2, ce devrait être la même chose : un jeu bien moins beau, avec une utilisation réduite de certaines technologies comme le ray tracing.

Commercialement, l'intérêt reste limité... à l'heure actuelle. Avec 84 millions de PlayStation 5 sur le marché, Rockstar cible avant tout la console de salon de Sony, puis les Xbox Series X et S de Microsoft (qui ne partage pas de chiffres de ventes). La Switch 2, lancée en juin dernier, compte pour l'instant 10 millions d'exemplaires vendus. Un chiffre qui va sans doute bien grimper d'ici le 19 novembre 2026, rendant ce portage bien plus intéressant pour Take-Two Interactive, l'éditeur de GTA VI.

Quand sortira GTA VI ?





Comme toujours, il faudra attendre une confirmation de la part des studios pour se réjouir. Officiellement, Grand Theft Auto VI est attendu le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, la version PC n'a même pas été confirmée. En attendant, vous pouvez retrouver Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition à 14 € chez Leclerc.