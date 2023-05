Le Seigneur des Anneaux : Gollum, nouvelle vidéo de gameplay en 4K avec le DLSS 3

Dans deux petits jours sortira Le Seigneur des Anneaux : Gollum, un jeu d'action et d'aventure édité par Nacon et développé par Daedalic Entertainment. En attendant le lancement, NVIDIA partage une nouvelle bande-annonce de gameplay pour nous rappeler que le titre profitera de ses technologies graphiques.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum avait déjà eu droit à une bande-annonce consacrée au RTX, mais NVIDIA est de retour avec une nouvelle vidéo un peu plus focalisée sur le DLSS 3. Le titre sera également compatible avec les technologies DLAA et Reflex, NVIDIA détaille :

Multiplier les performances avec le DLSS 3 :

Dans Le Seigneur des Anneaux : Gollum, les joueurs sur série GeForce RTX 40 peuvent multiplier les performances avec le DLSS 3. En 4K, les performances de la GeForce RTX 4090 sont multipliées par 3,5, permettant d'atteindre 169 images par seconde avec tous les paramètres au maximum et toutes les options de ray tracing activées. La GeForce RTX 4080 peut atteindre 123 FPS, soit une augmentation de 3,8 fois ; la GeForce RTX 4070 Ti voit une accélération de 3,9 fois, pour un gameplay de 100 fps ; la GeForce RTX 4070 reçoit un boost de 3,8 fois, ce qui lui donne un résultat de 79 fps dans notre benchmark.

Sur ordinateurs portables GeForce RTX 40, le DLSS 3 améliore les performances de 2,5 fois en moyenne en 2560x1440 avec les paramètres maximums et le ray tracing activé. En 1080p, le DLSS 3 permet à tous les GPU des ordinateurs portables de la série RTX 40 de tourner à plus de 90 fps, le GPU phare des ordinateurs portables GeForce RTX 4090 dépassant les 200 fps !

Améliorez la qualité de l'image avec le DLAA :

Avec des taux de rafraîchissement aussi rapides sur de nombreux GPU, les joueurs GeForce RTX peuvent vouloir améliorer la qualité de l'image avec le NVIDIA DLAA, un mode d'anticrénelage basé sur l'IA qui utilise la même technologie que celle développée pour le DLSS. Le DLAA utilise une image en résolution native pour maximiser la qualité de l'image, et dans Le Seigneur des Anneaux : Gollum, le DLAA peut être associé au DLSS Frame Generation pour une grande qualité d'image et d'excellentes performances.

Jeu réactif avec NVIDIA Reflex :

Pour rendre le gameplay encore plus réactif, les joueurs équipés de GPU GeForce RTX ou GeForce GTX série 900 et plus récents peuvent activer NVIDIA Reflex. Cela réduit la latence du système pour que vos actions se produisent plus rapidement, rendant les titres solos plus réactifs et plus agréables, et augmentant votre compétitivité dans les matchs multijoueurs. Dans Le Seigneur des Anneaux : Gollum, avec Reflex activé, la latence du système est réduite jusqu'à 56 %.