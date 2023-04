Le Seigneur des Anneaux : Gollum, bande-annonce en 4K RTX et configurations requises

C'est dans un mois que sortira Le Seigneur des Anneaux : Gollum, un jeu d'aventure et d'infiltration développé par Daedalic Entertainment et édité par Nacon. Le titre permettra d'incarner le Hobbit perverti par l'Anneau unique et il bénéficiera des dernières technologies sur ordinateurs.

Aujourd'hui, NVIDIA partage une nouvelle bande-annonce du Seigneur des Anneaux : Gollum, à admirer en 4K. Le jeu sera compatible avec le DLSS 3 et 2, ainsi qu'avec le RTX On afin de profiter de reflets et ombres en ray-tracing, et d'un taux de rafraîchissement plus élevé, à condition d'avoir une carte graphique GeForce RTX bien évidemment. En plus de cela, la technologie Reflex sera de la partie pour réduire la latence du système, sans oublier le NVIDIA Image Scaling (NIS) pour augmenter encore davantage les performances. De son côté, Nacon dévoile les configurations requises pour faire tourner Le Seigneur des Anneaux : Gollum sur PC, et il faudra une sacrée machine pour y jouer en RT Ultra en 4K et à 60 fps :

La date de sortie du Seigneur des Anneaux : Gollum est fixée au 25 mai 2023, vous pouvez le précommander contre 54,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Le Seigneur des Anneaux : Gollum est gold et dévoile son édition Précieuse avec du joli contenu numérique