Le Seigneur des Anneaux : Gollum est gold et dévoile son édition Précieuse avec du joli contenu numérique

Un temps attendu en septembre dernier, Le Seigneur des Anneaux : Gollum arrivera pour rappel le mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon. Le jeu d'aventure de Nacon et Daedalic Entertainment vient de passer gold, il est donc disponible en précommande en édition standard, mais les studios mettent aujourd'hui en avant l'édition Précieuse du jeu.

Contrairement à l'Anneau, cette édition ne sera pas unique, mais elle devrait quand même ravir les fans de la Terre du Milieu. L'édition Précieuse du Seigneur des Anneaux : Gollum sera visiblement uniquement numérique et comprendra :

Le Seigneur des Anneaux : Gollum - Aventure de base ;

Illustrations exclusives - Plus de 100 croquis originaux et secrets de développement ;

Compendium de l’histoire - Apprenez-en plus sur l’histoire inédite de la Terre du Milieu ;

Bande sonore originale - Un album orchestral épique de 17 titres ;

Expansion de la VO Sindarin - Voix supplémentaires dans la langue elfique du sindarin, réalisée par des professionnels et destinée aux fans inconditionnels de la Terre du Milieu qui souhaitent s'immerger encore plus dans le monde de Tolkien.

L'édition standard ne proposera que le jeu, mais elle aura droit à son édition physique « forgée dans les feux de la Montagne du Destin » et dans tous les cas, les joueurs précommandant Le Seigneur des Anneaux : Gollum obtiendront six emotes exclusives pour Sméagol, le héros du jeu. La date de sortie du titre est fixée au 25 mai 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, tandis que la version Nintendo Switch arrivera plus tard dans l'année. Vous pouvez le précommander contre 59,99 € à la Fnac.