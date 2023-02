NVIDIA : le driver Game Ready pour les RTX 4090 et 4080 portables est lancé

En tout début d'année, lors du CES 2023, NVIDIA a dévoilé de très nombreux ordinateurs portables équipés de cartes graphiques GeForce RTX 4090 et 4080. Les premiers modèles débarquent cette semaine sur le marché, le constructeur lance donc un nouveau pilote GeForce Game Ready pour les accompagner.

Ce nouveau driver est aussi là pour introduire le DLSS dans Hello Neighbor 2 et Perish, tandis que World of Warcraft profite désormais de la technologie NVIDIA Reflex pour réduire la latence. Le constructeur détaille tout :

Les ordinateurs portables GeForce RTX 4090 et 4080 sont Game Ready

Dès aujourd'hui, les GPU GeForce RTX 40 basés sur l'architecture NVIDIA Ada Lovelace arrivent sur les ordinateurs portables. Les premiers modèles sont les GeForce RTX 4090 et 4080.

Les critiques des ordinateurs portables basés sur les GeForce RTX 4090 et 4080 confirment qu'ils sont les plus rapides du monde et qu'ils permettent aux utilisateurs de jouer avec des niveaux de détail et des vitesses jusqu'alors impossibles, et de réaliser des charges de travail créatives en une fraction du temps, le tout dans des facteurs de forme fins et légers.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web.

Hello Neighbor 2 et Perish obtiennent une mise à jour DLSS et World of Warcraft réduit la latence !

Le nouveau pilote Game Ready est également une mise à jour recommandée pour tous les joueurs GeForce RTX, en raison de l'inclusion d'optimisations et du support du NVIDIA DLSS pour Hello Neighbor 2 et Perish.

Perish vient de sortir, et les joueurs GeForce RTX peuvent accélérer les performances avec le DLSS 3 et le DLSS 2, améliorer l'action avec des réflexions et des ombres en ray-tracing, et minimiser la latence système pour des tirs le plus réactifs possible grâce à NVIDIA Reflex.

Le 17 février, une nouvelle mise à jour pour Hello Neighbor 2 apportera la prise en charge du DLSS 2, des réflexions et des ombres tracées par rayon et de l'illumination globale RTXGI, offrant aux joueurs GeForce RTX une expérience définitive.

Avec ce pilote, les joueurs de World of Warcraft bénéficient de la prise en charge de NVIDIA Reflex, qui offre la latence la plus faible et la meilleure réactivité.

Plus de fonctionnalités et de mises à niveau Game Ready

Le pilote NVIDIA Game Ready pour les ordinateurs portables GeForce RTX 4090 & 4080 ajoute également d'autres fonctionnalités, notamment :

Des optimisations Day-0 pour Company of Heroes 3 ;

; L'ajout de paramètres optimaux GeForce Experience pour 5 nouveaux jeux, notamment :