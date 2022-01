TEST Monster Hunter Rise : que vaut donc cette édition PC ?

Mars 2021, les joueurs du monde entier pouvaient découvrir un tout nouveau Monster Hunter sur la belle Switch de Nintendo, Rise, un titre qui avait su nous amuser comme il se doit. Capcom a pris la décision, quelques mois plus tard, de porter cette aventure sur PC. Une production qui ronronne sur ordinateur ? C’est la question que nous nous sommes posée, il est temps d’y répondre. Avant toute chose, sachez que nous ne reviendrons pas sur cette odyssée et les grosses subtilités du gameplay (vous avez notre test complet en lien à la fin), mais nous pencher uniquement sur les altérités.

Les ajustements apportés à cette version sont plus que bienvenus.

Parlons peu, parlons bien et allons droit à l’essentiel : la partie visuelle. En nous rendant dans les options, nous avons remarqué que les paramètres sont très limités. Nous pouvons donc sélectionner un rendu « faible, normal, ou élevé », changer la résolution, la fréquence et le format d’image. Et ? C’est tout. Non, il n’est pas possible de gérer les ombres et autres éléments à l’écran. De quoi faire grincer les dents des petites configurations ? Eh bien non. Et pour cause, Monster Hunter Rise n’est absolument pas gourmand et tourne parfaitement avec un « petit » PC gaming ; en même temps, rappelons qu’il s’agit d’un simple jeu Switch de base.

Ainsi, et si vous avez un écran adéquat, vous pouvez afficher de la 4K pour avoir un rendu net et plaisant à l’œil. Les textures sont propres, bien détaillées, et l’aliasing a disparu. Concernant le nombre d’images par seconde, bon sang, que c’est agréable d’avoir un framerate constant. Le jeu est fluide et les 60 fps (ou plus) apportent un confort non négligeable à notre escapade. En parlant de point positif, le 21:9 est de la partie. L’image est donc plus large et est beaucoup plus lisible, surtout pendant les affrontements ; notez que vous pouvez passer sous ce format même si vous avez un écran 16:9.

Et le gameplay dans tout cela ? La prise en main avec un clavier et une souris n’est pas du tout crispante. Les déplacements se font avec aisance en utilisant les classiques « Z, Q, S, D » et la caméra peut être contrôlée avec la souris. Le fameux grappin, qui nous permet d’atteindre certaines plateformes ou de bouger prestement, s’amorce en combinant le scroll et un clic de la souris. Simple et efficace. Un menu déroulant peut être affiché avec « Echap » où nous pouvons naviguer facilement en nous servant de notre pointeur et des touches A et E. En d’autres termes, tout est bien pensé et agencé. Seul petit point noir au tableau, il est impossible de modifier quoi que ce soit dans les paramètres. Nous avons donc des commandes prédéfinies, point. En outre, sachez que vous pouvez brancher une manette, elle sera détectée automatiquement.

Monster Hunter Rise n’est pas une grosse claque visuelle, mais les ajustements apportés à cette version sont plus que bienvenus. Le multijoueur est, bien évidemment, toujours de la partie, et il est même possible d’utiliser un chat vocal pour communiquer rapidement. Malgré des paramètres quelque peu maigrichons, le titre est bien optimisé pour nos bébés. L’expérience est intacte, donc quoi demander de plus ? Si vous n’avez pas de Switch et que vous souhaitez découvrir ce volet quelque peu survolté, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Monster Hunter Rise est disponible sur Gamesplanet à 47,99 € au lieu de 59,99 € .

Lire aussi : TEST de Monster Hunter Rise : la Switch part à la conquête du monde

Les plus Un portage pas très gourmand

Des graphismes plus fins, merci la 4K

Un framerate stable qui fait du bien

Le 21:9, un affichage agréable, surtout pendant les combats

Une prise en main bien pensée Les moins Des paramètres visuels limités

Impossible de changer les commandes à sa guise

Notation Verdict 17 20