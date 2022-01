PREVIEW Rainbow Six Extraction : une première Incursion intense et REACTive

Agence tous risques vs Parasite Chimera





À la mi-décembre, nous avons été conviés par Ubisoft à un preview event en ligne de Rainbow Six Extraction, le prochain titre de la licence tourné vers la coopération et développé en lead à Montréal, inspiré de l'évènement Outbreak de R6 Siege. Le jeu oppose les Agents bien connus des joueurs à une invasion parasitaire d'origine extraterrestre et n'est pas sans faire penser à GTFO sur certains points (lire nos impressions). Après une présentation vidéo et un tutoriel en solo pour nous familiariser avec l'univers et les commandes, qui sont globalement très proches d'un Destiny 2 et d'autres FPS du genre à la manette, nous avons donc pu jouer pendant plus de 3 heures sur les trois premières cartes d'une demo build en compagnie d'une démoiste d'Ubisoft et de notre confrère EMB, remplacé par une autre membre du studio lors de nos dernières parties. Clairement, nous pouvons vous dire que cette session fut fort amusante, le fun étant au rendez-vous même dans l'adversité, un bon point pour ce titre qui compte s'inviter durablement dans le paysage vidéoludique en devenant « la nouvelle référence des shooters tactiques en coop ».

Le fun étant au rendez-vous même dans l'adversité.

Après une superbe cinématique CGI introduisant tel un film de science-fiction la menace des Archéens dans l'univers de Rainbow Six et la division REACT (Rainbow Exogenous Analysis & Containment Team), nous avons pu arpenter les maps Police Station (New York), Tenderloin (San Francisco) et Nome (Alaska), dont l'intensité et la difficulté (Moderate, Cautious, Severe) étaient croissantes selon l'ordre précité. Une quatrième zone non accessible ici sera disponible dans la version commerciale, Truth or Consequences, avec au total 12 cartes. Il faut bien le reconnaître, nous n'avons réussi à aller au bout que de la première, et pas forcément en ayant réussi tous les objectifs, tout en nous approchant de la complétion de la seconde, mais en étant le dernier rescapé... La raison est assez simple, nous avons bien galéré par moment, mais vraiment ! Oui, il y aura du challenge et les objectifs variés n'y seront pas étrangers, certains étant plus retors que d'autres. Sachant qu'il est aussi possible d'y jouer seul ou à deux, sans aucun bot, vous êtes prévenus, ce ne sera clairement pas une promenade de santé !

Une fois la carte choisie par le leader, chacun des trois membres de l'équipe peut sélectionner un Agent parmi une sélection dans laquelle nous retrouvons Ela, Alibi, Hibana, Sledge, Jäger et compagnie. Nous en avions 12 pour cette démo (sur 18 de prévus) et ce n'était clairement pas de trop. Chacun dispose de plus ou moins d'armure et de vitesse, ainsi que d'une capacité unique allant du capteur cardiaque aux mines collantes de proximité en passant par la tourelle automatique et la régénération de santé d'un allié. Côté loadout, nous avons à disposition une arme principale et une secondaire, ainsi que deux outils REACT Tech avec d'un côté des explosifs (grenades à impact ou fumigène, claymore...) et de l'autre un équipement (gilet pare-balles, kit pour revivre, drone...). Nous aurons donc de quoi varier les plaisirs et les options tactiques, même si nous n'avons pas ressenti un impact trop prononcé des spécificités de chacun lors de ce premier contact, mais nul doute qu'un joueur expérimenté devrait réussir à tirer profit de chaque Agent.

Ubisoft oblige, nous retrouvons un côté light RPG prononcé dans le fonctionnement de Rainbow Six Extraction avec de l'XP à engranger en réussissant des objectifs et selon les kills effectués, servant à faire grimper notre niveau de joueur (REACT Milestone), qui peut également diminuer à la suite d'échecs, tandis que l'utilisation répétée d'un Agent augmente son rang. L'accès aux différentes zones de jeu, le déverrouillage de l'équipement ou d'un niveau de difficulté plus élevé se fait en fonction de ce niveau, des points Tech étant par exemple offerts en récompense. Il va donc falloir s'accrocher pour découvrir tout le contenu.

Le déroulement de chaque partie est lui assez simple, avec trois objectifs à la difficulté croissante, rapportant toujours plus d'XP. Sauf que nous sommes face à une expérience à la limite du survival, avec des munitions limitées, des ressources à trouver, des hordes d'ennemis à gérer selon les moments avec des situations très tendues et un temps limité de 15 minutes pour chaque objectif. Que nous réussissions le défi ou non, nous pouvons nous rendre au sas suivant et poursuivre la mission, avec à contrario la possibilité de nous faire exfiltrer et ne pas risquer de perdre un camarade. En effet, chaque Agent tombant au combat voit son statut devenir MIA s'il n'est pas ramené à un point d'extraction et sera alors à secourir lors de la partie suivante. Rassurez-vous, si vous échouez ensuite à le sauver, il finira par redevenir jouable après un certain nombre de games et à retrouver toute sa santé.

« On n'a pas réussi l'objectif, mais on est resté vivant ! »





Même en connaissant bien une map, chaque Incursion sera donc unique. Nous avons été amenés à recueillir des échantillons dans des nids d'Archéens, éliminer des ennemis d'Élite ou encore capturer un spécimen désigné en l'attirant jusqu'à un point d'extraction, ne nécessitant pas forcément trop de coordination. En revanche, une bonne communication était nécessaire lors de la Triangulation, avec l'activation dans l'ordre de trois terminaux en un temps limité, le mieux étant que chacun reste proche du sien avec le risque d'être attaqué. C'était aussi le cas pour le sauvetage d'un Agent prisonnier d'une sorte de cocon, nécessitant que l'un des joueurs l'en extraie tandis que les deux autres devaient détruire les « branches » réapparaissant sans cesse, tout en tirant sur les orbes parcourant ces dernières et sur les ennemis, parfois à travers une vaste salle. Clairement pas simple.

Sa difficulté pourrait en rebuter plus d'un.

Dans l'ensemble, les environnements du jeu sont surtout en intérieur, les rares extérieurs servant plus de points de passage qu'autre chose, avec des portes à ouvrir et fermer selon nos besoins, des nids d'Archéen un peu partout, qu'il vaut mieux détruire pour ne pas être submergé, et surtout la possibilité comme dans R6 Siege de détruire certaines parois. À noter, si nous en sommes capables, nos adversaires aussi, alors il vaut mieux rester sur nos gardes même en se croyant à l'abri. Du côté des types d'ennemis, l'éditeur en annonce 13, certains ayant la peau bien dure, d'autres venant nous exploser dessus en libérant un gaz.

Graphiquement, Rainbow Six Extraction est assez solide et flatte plutôt bien la rétine avec des textures bien détaillées, bien que nous ne soyons pas là pour faire du tourisme, avec un framerate qui nous a semblé constant alors même que nous utilisions une solution de jeu à distance. Sa direction artistique est elle assez marquée avec une dominante de jaune pour tout ce qui concerne REACT, de ses membres aux installations présentes dans chaque niveau, couplé à du vert foncé assez industriel et qui se retrouve jusque dans les menus. Une identité visuelle qui lui va bien. Les Archéens ont eux ce côté parasitaire semblable à Venom, qui se retrouve également dans la substance noire recouvrant les surfaces et nous ralentissant, l'Émergence, à nettoyer en tirant dessus.

Nos premières impressions : Bon ! Rainbow Six Extraction est bien parti pour être véritablement fun entre amis, avec des parties sans cesse renouvelées pour éviter la monotonie et une dimension tactique certaine sur la durée, mais sa difficulté pourrait en rebuter plus d'un. Fort heureusement, il sera mis à disposition des abonnés Xbox et PC Game Pass, et son système de Pass Ami permettra de le faire essayer à un proche temporairement. Reste désormais à voir si la sauce prendra auprès du public, car il n'invente finalement rien qui n'existe pas déjà ailleurs. En ce qui nous concerne, nous avons été convaincus par ce premier contact. Notez également que les joueurs les plus investis pourront également compter sur un système de saison et le contenu endgame Maelstrom Protocol.

Rainbow Six Extraction est disponible en précommande sur Amazon au prix de 59,99 € en édition Deluxe.