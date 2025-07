VR : Nintendo n'a pas dit son dernier mot avec la réalité virtuelle, augmentée et mixte

Nintendo et la VR, ce n'est pas terminé





Si la VR reste encore assez marginale, de nombreuses grosses entreprises se sont lancées dans la création et la production de casques en réalité virtuelle ou augmentée, ainsi que dans le développement de jeux vidéo. Même Nintendo s'y était mis à la VR avec Nintendo Labo, des kits à construire avec des morceaux de carton pour s'immerger dans diverses activités. Si tout le monde pensait que la VR/AR était derrière le constructeur japonais, ce n'est clairement pas le cas !

Nintendo s'intéresse encore à la VR, l'AR et la MR





Dans son dernier bilan financier, Nintendo évoque ses activités en matière de Recherche & Développement. Le constructeur rappelle que son objectif est de concevoir du matériel et des logiciels pour ces consoles, afin « de faire sourire tous ceux qui utilisent Nintendo à travers le monde en proposant des produits nouveaux et attrayants accessibles à tous ». Mais le constructeur précise qu'il travaille aussi sur des technologies moins connues du grand public, comme le stockage de données, les mémoires à semi-conducteurs ou encore les écrans à cristaux liquides.

Concernant la R&D, Nintendo affirme travailler sur plusieurs technologies pour le « divertissement à domicile », notamment les interface comme les écrans tactiles et les capteurs, les réseaux de communication sans fil, la sécurité, le cloud computing, l'apprentissage profond, l'analyse du big data et donc « la réalité virtuelle (RV), la réalité augmentée (RA) et la réalité mixte (RM) ».

Bientôt un casque VR/AR chez Nintendo ?





Bien sûr, travailler sur ce genre de technologies en interne ne signifie pas forcément que Nintendo va s'engouffrer dans la VR, l'AR ou la MR à l'avenir, mais le constructeur s'intéresse à ces technologies et ça n'a rien de nouveau. En plus du Nintendo Labo, le géant japonais aurait collaboré avec Google pour la conception d'un casque de réalité mixte, qui n'a jamais été officialisé pour le moment. Et, bien avant cela, Nintendo avait lancé le Virtual Boy en 1995, l'un des premiers casques de réalité virtuelle pour le grand public. En réalité, il s'agissait d'un accessoire sur un gros trépied, bien plus encombrant que le SEGA VR (qui n'a jamais vu le jour), mais l'illusion était là pour les jeunes joueurs de l'époque.

