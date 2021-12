TEST MXGP 2021 : simple copier-coller ou véritable révolution ?

Elle est belle ma moto, elle est belle !





Avec MXGP 2021, Millestone propose sa septième itération en tout, et deuxième sur next-gen, du jeu officiel du Championnat du monde de motocross. Ce nouveau millésime de MXGP inclut les circuits, les équipes et les pilotes officiels de la saison 2021, dont les 2 champions du monde : le Néerlandais Jeffrey Herling en MXGP avec sa KTM et le Français Maxime Renaux en MX2 avec sa Yamaha. Nous l'avons décortiqué dans tous les sens, voici notre avis.

Côté gameplay, MXGP 2021 reste en terrain (trop ?) connu !

MXGP 2021 permet donc de participer à des courses sur une douzaine de circuits sous licence officielle du Championnat du monde de motocross FIM avec pas moins de 40 pilotes issus des catégories MX2 (250 cc) et MXGP (450 cc). En pratique, en dehors du contenu actualisé, la structure de ce nouvel opus est identique à celle du précédent. Il est ainsi possible de courir, seul ou en multijoueur, en Contre-la-montre, en Grand Prix ou en Championnat. Le mode Carrière permet de démarrer comme un jeune pilote débutant en MX2 qui intègre sa première équipe et qui espère pouvoir devenir le champion de la catégorie reine, le MXGP. Pour cela, il faut remporter des courses afin de gagner de l'expérience pour attirer l'attention de plus grosses teams et ainsi montrer en puissance. Des défis et d’autres activités font leur apparition dans ce mode pour renforcer l’immersion et varier un peu les plaisirs. Pour ceux qui en veulent un peu plus, il y a quatre circuits de légendes qui sont Ottobiano en Italie, Ernée en France, Leon au Mexique et Agueda au Portugal. Jouables en solo ou en multijoueur, ils permettent de découvrir ou de redécouvrir ces sympathiques circuits et d’y faire quelques courses histoire de varier un peu des circuits de la saison 2021. Rien à redire, si ce n'est pas original, le job est parfaitement fait.

Seul le mode Playground offre réellement quelques petites nouveautés avec un déménagement au Pays de Galles. Ce terrain de jeu est vaste et varié en termes d'environnements. Plaines, bosses, sous-bois, chemins étroits, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ensuite, il est possible de courir en suivant les pistes prédéfinies ou, beaucoup plus fun, de poser des waypoints où bon nous semble afin de créer un ou plusieurs parcours chronométrés. C'est vraiment très sympa comme style de course et les plus anciens trouveront à cette option un petit air de famille avec le Motocross Madness de Microsoft (1998). Il est aussi possible de partager ses circuits avec la communauté ou encore d'utiliser ceux des autres, et cela se fait vraiment très simplement avec quelques appuis de boutons. Un bon point pour la durée de vie et le plaisir de partager.

Pour les plus créatifs, MXGP 2021 offre de petites choses qui ne peuvent que plaire. Cela commence par le mode Photo intégré, qui permet de capturer un bon moment et de le rendre beau. Une fois activé, il est possible de choisir un bel angle et d'y appliquer une ribambelle de filtres, d'y afficher le logo du jeu ou encore de changer le focus de la prise de vue. Bref, se transformer en photographe professionnel est très simple et se prendre au jeu devient vite addictif. Ensuite, c'est du côté de l'éditeur de circuit que la création peut s'exprimer. Celui-ci propose quatre environnements (pommeraie, plaine, forêt et carrière) dans lesquels créer est d'une simplicité exemplaire même pour les plus maladroits d'entre nous. Une fois terminé, testé en temps réel, un circuit peut aussi être partagé avec la communauté. Une belle manière d'avoir du nouveau contenu régulièrement. Enfin, et c'est sans doute l'un des points forts du titre, la personnalisation de notre pilote et de nos motos est fort étendue. En plus d'options purement cosmétiques, il est possible de customiser sa bécane avec des pièces de rechange de marques qui vont faire évoluer cette dernière vers le haut. Le catalogue de pièces de rechange est réellement très fourni dans tous les domaines. Bien sûr, pour pouvoir se payer ces améliorations, il va falloir gagner beaucoup de courses et accumuler, là aussi, des points d'expérience !

De quoi se laisser tenter ?





Côté gameplay, MXGP 2021 reste en terrain connu. Même s'il accentue toujours un peu plus le côté simulation, il reste cependant très accessible aux joueurs qui veulent juste jouer pour le plaisir via des assistances paramétrables. Manette en main les sensations sont assez bonnes et les possesseurs de la PS5 profitent en plus de bons effets immersifs grâce à la Dualsense. Piloter consiste à bien maîtriser les trajectoires, mais aussi l'inclinaison de la moto et le positionnement du pilote sur son engin. Cela se fait à l'aide des deux joysticks de façon assez intuitive, mais selon le niveau d'assistance choisi, l'exercice n'est pas simple et la chute sanctionne très vite la moindre erreur.

Graphiquement, que ce soit sur consoles ou sur PC, MXGP 2021 est plutôt réussi et d'une fluidité sans faille.

Pour les puristes, le freinage peut gérer les roues avant et arrière de façon indépendante, ce qui permet de bien équilibrer le ralentissement de sa moto. Le scrub, l'effet de style qui consiste à incliner la moto pour rester au plus près du sol en passant une bosse reste toujours aussi compliqué et inutile à dégainer vu qu'il est presque impossible d'empêcher la moto de décoller. Même si des efforts semblent avoir été faits, l'IA reste toujours basique dans ses choix de trajectoires et a tendance à garder une grande partie des autres pilotes assez groupée. De plus, ils sont bien ancrés sur leurs deux roues et en cas de choc avec l'une de leurs motos, la probabilité de finir par terre n'est certainement pas de leur côté. Côté bugs, il y en a moins que l'année dernière et les chutes illogiques des IA dans certains tournants ne sont plus légion, ce qui n'est pas plus mal.

Graphiquement, que ce soit sur consoles ou sur PC, MXGP 2021 est plutôt réussi et d'une fluidité sans faille. Les pilotes et les motos fourmillent de détails et il suffit de passer en mode Photo pour encore plus l'apprécier. Les effets météo sont bien retranscrits et le sol marque enfin à notre passage à moto, mais les ornières ne sont toujours pas prises en charge par Milestone et ne viennent donc pas perturber nos prises de trajectoires. Dommage. Autre point, nous avons remarqué un léger clipping dans les décors de temps à autre, lorsqu'ils sont bondés de divers éléments. Côté son, l'équipe joue beaucoup sur l'ambiance. Ainsi, nos esgourdes se régalent avec des bruits de moteur, de glissade, de craquements, assez réalistes. Pour ce qui est de la bande-son, nous devons nous contenter de quelques notes dans les menus et les replays après une course ; nous n'aurions pas été contre quelques mélopées dynamiques durant nos courses.

Au final, MXGP 2021 est un bon jeu de motocross qui sait satisfaire les passionnés comme les joueurs plus occasionnels grâce à ses possibilités de réglages de gameplay. Simulation ou arcade, il y a le choix et c'est une très bonne chose. Graphiquement réussi, fluide, avec une durée de vie assez importante si vous êtes fan du genre et une maniabilité adaptable en fonction de la difficulté, il n'y a vraiment pas grand-chose à reprocher à ce nouvel opus mis à part le classicisme de son mode Carrière et quelques bugs d'IA. Cela dit, si vous possédez déjà MXGP 2020, le passage vers la version 2021 reste dispensable vu le peu de différences visibles entre les deux versions.

Merci à Laurent C. pour son aide et son expertise sur le jeu.

Les plus Contenu de la saison 2021

Graphiquement réussi

Durée de vie conséquente

Immersion réussie avec la DualSense (PS5) Les moins Carrière assez (trop ?) classique

Peu de nouveautés

Notation Graphisme 16 20 Bande son 11 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 18 20 Scénario 11 20 Verdict 15 20