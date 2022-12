GeForce NOW : des cadeaux et 4 jeux rajoutés au catalogue

NVIDIA termine timidement l'année en rajoutant une petite poignée de titres à GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. Le constructeur ajoute en effet seulement quatre jeux, mais il en profite pour mettre en avant quelques fonctionnalités de son service.

NVIDIA rappelle que The Witcher 3: Wild Hunt et sa mise à jour next-gen sont jouables en streaming via GeForce NOW, tout comme Battlefield 2042, les Mass Effect, Marvel's Midnight Suns, Warhammer 40,000: Darktide, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Rocket League, Fortnite ou encore It Takes Two. Par ailleurs, des cartes cadeaux numériques pour s'abonner à GeForce NOW sont disponibles, avec pour rappel un accès prioritaire, des sessions plus longues et des jeux en ray tracing avec les offres RTX 3080 et Priority. De son côté, Ubisoft offre un mois d'abonnement gratuit à GeForce NOW Priority pour les abonnés Ubisoft+ Multi-Access, il suffit d'attendre un e-mail du studio pour en profiter.

Enfin, du côté des jeux, le DLC Dino City de Monopoly Madness est disponible en cloud gaming, tout comme quatre jeux. Bon, trois pour les Européens en fait :

Black Desert Online for South America (Pearl Abyss) ;

(Pearl Abyss) ; Dinkum (Steam) ;

(Steam) ; Roller Champions (Steam) ;

(Steam) ; Master of Magic (Steam).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149,99 € sur Rue du Commerce.