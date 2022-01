Blizzard : un jeu de survie d'une nouvelle licence annoncé

Même si Blizzard Entertainment est connu de tous les joueurs, il faut bien avouer que ses licences ne sont pas nombreuses. Outre les vieilleries presque oubliées, les fans retiennent Warcraft, StarCraft et Diablo, Overwatch étant la dernière franchise en date, lancée en 2016. Mais voilà que le studio annonce une nouvelle licence !

Eh oui, quelques jours seulement après l'annonce du rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft, le studio dévoile qu'il travaille sur un jeu de survie AAA prenant place dans un univers inédit. Pour le moment, le teasing est bref, Blizzard invite les développeurs à le rejoindre pour créer un titre pour PC et consoles, les ambitions sont grandes et les joueurs veulent évidemment en savoir davantage, mais il semble bien que le projet n'en soit qu'à ses tout débuts. Le studio recrute des artistes, des designers et des ingénieurs et déclare :

Blizzard se lance dans sa prochaine aventure. Nous nous dirigeons vers un tout nouvel univers, qui abritera un jeu de survie inédit sur PC et console. Un endroit rempli de héros à imaginer, d’histoires à écrire, et d’aventures à façonner. Un vaste royaume débordant de possibilités. Mais toutes les histoires ont besoin de conteurs, tous les mondes de bâtisseurs. Et si c’était vous ? Depuis 30 ans, Blizzard créé des univers pour des millions de joueurs à travers le monde, mais pour cela il nous faut une équipe diversifiée de développeurs qui donneront vie à leur imagination. Voici notre mission. Vous aimez les jeux de survie ? Vous souhaitez rejoindre une équipe soudée de développeurs expérimentés à l’aube d’un tout nouveau projet dans un univers inédit… et écrire le prochain chapitre de la saga Blizzard ? L’aventure vous attend, répondrez-vous à son appel ?

Il faut donc se contenter de ça, et s'attendre à patienter pendant un très long moment avant de découvrir ce projet. Reste à savoir si le jeu sortira sur toutes les consoles ou seulement sur celles de Microsoft.

