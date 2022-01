New Tales : un nouvel éditeur basé à Paris par des anciens d'Activision-Blizzard

Avant d'être racheté par Microsoft, Activision-Blizzard avait décidé de fermer ses locaux à Versailles pour relocaliser ses activités. Plusieurs cadres parisiens ont donc décidé de quitter la société à ce moment-là, et nous savons désormais où quelques-uns d'entre eux vont atterrir. Une poignée d'employés clés vient d'annoncer l'ouverture d'un tout nouveau studio d'édition basé à Paris, New Tales, qui créera « de nouvelles franchises de jeu grâce à ses propres studios internes et fournira des services d’édition de qualité à des développeurs de jeux partenaires sur la base d’une relation équitable » et « place l'ADN de chaque jeu et sa communauté de joueurs au cœur de ses stratégies ».

Il a été cofondé par :

Cédric Maréchal, le Président et CEO de New Tales , qui a près de trois décennies d'expérience dans l'industrie et a précédemment servi comme SVP de l’international pour Activision-Blizzard ;

, qui a près de trois décennies d'expérience dans l'industrie et a précédemment servi comme SVP de l’international pour Activision-Blizzard ; Benoit Dufour, Chief Operating Officer, ancien VP de l’international pour Activision-Blizzard qui a commencé sa carrière chez Vivendi Games ;

Delphine Le Corre, Chief Growth Officer, précédemment Senior Director EMEA chez Blizzard et qui a fait ses armes chez Vivendi Games ;

Emmanuel Obert, Chief Content Officer, ancien Director EMEA chez Blizzard après un début de carrière chez Ubisoft.

Ils possèdent 22 ans d'expérience en moyenne et ont travaillé sur des franchises de la trempe de World of Warcraft, Jedi Knight, Half-Life, Counterstrike, Hearthstone, EverQuest, Call of Duty, Sonic the Hedgehog, Diablo, Crash Bandicoot et Overwatch. Ils sont déjà accompagnés dans l'aventure par trois conseillers de luxe : Kim Gresko, ancienne Composite Artist chez LucasArts et cofondatrice de Blue Silver Studios, Ray Gresko, précédemment Global Chief Development Officer chez Blizzard et cofondateur de Blue Silver Studios, et Julia Humphreys, ancienne Production Director d'Overwatch chez Blizzard et Senior Producer chez Seven Studios.

« Nous avons formé une équipe de joueurs passionnés avec une expérience exceptionnelle, ayant développé certaines des plus grandes franchises et communautés de joueurs », déclare le président et CEO de NEW TALES, Cédric Maréchal. « L’industrie du gaming a rarement connu une période aussi exaltante, alimentée par des tonnes d'innovation et de créativité. Néanmoins, la fréquence des nouvelles sorties ne cesse de s’accélérer, ce qui renforce le besoin d’éditeurs de jeu vidéo internationaux de qualité. NEW TALES fournit une solution complète d’édition où nous allons travailler avec les développeurs comme une seule équipe, dédiée à optimiser leur succès. Nous développons également nos capacités de production interne afin de créer nos propres jeux et franchises. Nous sommes impatients d'unir nos forces avec des personnes qui partagent nos valeurs et notre passion ! »

Il est précisé que « la société travaille déjà avec des partenaires qui partagent son ambition et ses valeurs, tout en développant ses propres capacités de production autour de sa toute première franchise ». Il nous tarde désormais de savoir à quoi ressemblera cette nouvelle licence (un lien avec le logo et l'illustration associée au studio ?) et quels accords d'édition externes il pourrait signer à l'avenir.