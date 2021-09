Far Cry 6 : une Xbox Series X aux couleurs du jeu à gagner avec Microsoft et Ubisoft

Far Cry 6 sera l'un des gros jeux vidéo de cette fin d'année 2021, il est évidemment attendu sur la plupart des plateformes, mais Ubisoft s'est associé à Microsoft pour organiser un concours afin de remporter une Xbox Series X aux couleurs de son FPS, qui transforme la console de salon en véritable engin explosif :

Pour remporter cette console atypique, pas de « Follow + RT + Mentionne un ami + Commente avec le hashtag #AntónVSDiego », non, il faut être membre du programme Microsoft Rewards, c'est gratuit, et débourser 200 Points afin de s'inscrire au tirage au sort. À la clé, cette Xbox Series X et sa manette donc, mais également une copie numérique de Far Cry 6, un écran Samsung Neo QLED et des produits dérivés exclusifs du jeu.

La date de sortie de Far Cry 6 est pour rappel fixée au 7 octobre 2021, les configurations requises sur PC viennent d'être dévoilées, et vous pouvez précommander le jeu contre 69,99 € sur Amazon en édition Limitée.

Lire aussi : GC2021 : Far Cry 6, interview d'El Presidente et actions révolutionnaires dans un nouvel aperçu du scénario