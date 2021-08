GC2021 : Far Cry 6, interview d'El Presidente et actions révolutionnaires dans un nouvel aperçu du scénario

Après avoir mis le paquet sur la promotion de Far Cry 6 juste avant et pendant l'E3 2021, Ubisoft avait laissé le calme quelque peu retomber, mais est revenu en force ce soir lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2021. Nous connaissons déjà les grandes lignes de ce FPS et même son contenu post-lancement qui nous permettra de jouer avec les anciens ennemis principaux de la licence, mais ça n'empêche pas l'éditeur de nous servir un nouveau trailer centré sur le scénario.

Nous retrouvons dans un premier temps Antón Castillo et son fils Diego en pleine interview, avec les évènements évoqués qui nous sont présentés. Dictature oblige, la langue de bois sur ce qu'il se passe réellement dans le pays est de mise. Nous retrouvons ensuite Dani Rojas, qui va aider les révolutionnaires locaux à renverser le tyran.

Toujours aussi impatients de partir mener la révolution sur l'île de Yara le 7 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia ?

