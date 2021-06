Far Cry 6 : comics, BD, artbook et manuel de survie, la licence fait le plein d'ouvrage transmédias

La licence Far Cry va faire son grand retour en fin d'année avec un sixième épisode numéroté qui a eu droit à son lot d'exposition lors de l'Ubisoft Forward de l'E3 2021, nous présentant le contenu du Season Pass qui nous fera incarner les vilains des précédents épisodes. Si vous pensiez que l'éditeur en avait fini avec Far Cry 6 pour le moment, que nenni, puisque ce sont à présent plusieurs ouvrages pour la plupart liés au jeu qui ont été présentés.

Pour accompagner la sortie de Far Cry 6, nous pourrons évidemment nous procurer le traditionnel artbook. En plus de ça, le comics Rite of Passage centré sur Antón et Diego Castillo aura la particularité de mettre en scène les précédents ennemis, de quoi faire penser aux DLC. Plus original à priori, la BD Les larmes d'Esperanza aux éditions Glénat nous fera suivre Juan Cortez dans un récit inédit à priori antérieur aux évènements du jeu. Le dernier livre du jour est un manuel de survie traitant de l'ensemble des jeux, dont le contenu plaira sans doute surtout aux fans les plus investis.

L'art de Far Cry 6 (12 octobre 2021)

Dark Horse Books et Ubisoft Toronto ont uni leurs forces pour créer The Art of Far Cry 6, un magnifique livre qui transporte les lecteurs dans un voyage visuel à travers l'île exotique de Yara. Présentant des concepts artistiques, le design des personnages ainsi que des décors et paysages étonnants, ce livre aux couleurs éclatantes offre un riche aperçu du régime d'Antón Castillo, de la guérilla Libertad et de leurs panoplies d'armes fabriquées selon la philosophie Resolver.

Far Cry: Rite of Passage

Rassemblant les méchants préférés des fans, la série de bandes dessinées de Dark Horse Far Cry : Rite of Passage est un récit brut de la route semée d'embûches qui mène au pouvoir. L'histoire commence alors que Diego, le fils unique du président Antón Castillo, fête ses treize ans. Mais cet anniversaire est plus qu'une fête, c'est un rite de passage. Antón souhaite en effet à cette occasion donner à Diego d'importantes leçons de leadership et lui raconte les récits édifiants qu'il a entendus à propos de trois hommes légendaires : le pirate Vaas Montenegro, le dictateur Pagan Min et le prédicateur Joseph Seed. Le premier tome de cette mini-série de 3 numéros est déjà sorti aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, mais les 3 tomes de Far Cry: Rite of Passage seront rassemblés dans un livre unique relié publié en anglais le 30 novembre 2021 dans le monde entier. Far Cry: Rite of Passage a été écrit par Bryan Edward Hill, illustré par Geraldo Borges, colorisé par Michael Atiyeh, lettré par Comicraft et les couvertures illustrées par l'artiste Matt Taylor.

Far Cry : Les larmes d'Esperanza (novembre 2021)

Une vie tranquille ? Ce n'est pas pour Juan Cortez l'un des personnages principaux de Far Cry 6 qui, en tant que guérillero expérimenté, offre son expertise à diverses organisations politiques et criminelles à travers le monde. Son dernier contrat l'amène hors de Yara alors qu'Antón Castillo est de retour au pouvoir. Engagé par un mouvement révolutionnaire discret dirigé par un célèbre professeur d'université à Santa Costa, un pays d'Amérique du Sud où un métal très précieux appelé Tantalium suscite tous les intérêts, Juan se retrouve au cœur d'un piège mortel. Cette bande dessinée bourrée d'adrénaline revisite l'univers cinématographique de Far Cry 6 dans une histoire pleine d'action avec des personnages hauts en couleur. Écrite par Mathieu Mariolle et illustrée et colorisée par Afif Khaled et Salaheddine Basti Far Cry : Les Larmes d'Esperanza paraîtra aux éditions Glénat.