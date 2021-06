E3 2021 : Far Cry 6 nous fera incarner ses emblématiques vilains en DLC et rejouer à Blood Dragon, une cinématique pour Antón diffusée

Parmi les nombreuses licences présentes ce soir à l'Ubisoft Forward, il y en a une qui a énormément fait parler d'elle ces dernières semaines, Far Cry 6. En effet, entre sa nouvelle date de sortie, la présentation de son personnage principal Dani Rojas, du gameplay ou encore de délirantes vidéos promotionnelles, difficile d'être passé à côté du FPS qui nous fera vivre une révolution façon guérilla dans l'île fictive de Yara. Ce jeu sera d'ailleurs bien politique et Giancarlo Esposito a même déclaré avec toute sa bonne humeur lors du Kickoff Live! qu'il ne considère pas son personnage d'Antón Castillo comme méchant, juste aimant sa famille et sa nation, tout en faisant des références à Fidel Castro, mais aussi Nicolae Ceaușescu et même Adolph Hitler, qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Après tout ça, que restait-il donc à nous présenter ? Eh bien, ses DLC pardi !

Comme tout gros jeu d'Ubisoft, nous savions déjà qu'un Season Pass était prévu, sans pour autant en connaître le contenu hormis le fait qu'il y aurait notamment trois DLC distincts. Eh bien, l'éditeur va cette fois nous permettre d'incarner Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed, les antagonistes des précédents épisodes numérotés ! C'est clairement (la définition) de la folie ! En plus, Far Cry 3: Blood Dragon sera également inclus, s'invitant donc sur de nouvelles plateformes.

Pour la première fois dans l'histoire de Far Cry, c'est VOUS l'antagoniste. Immergez-vous dans la folie en prenant le contrôle des légendes elles-mêmes : Vaas Montenegro, Pagan Min et Joseph Seed, tous interprétés par leurs acteurs originaux. Plongez dans les esprits tordus de ces antagonistes emblématiques, découvrez leurs histoires, affrontez leurs démons intérieurs et retrouvez des visages familiers. Tout cela dans une nouvelle expérience de jeu Far Cry dans laquelle vous devrez mourir... et réessayer. Pouvez-vous échapper à un esprit torturé ?

Une longue cinématique a également été diffusée, servant à mettre en avant Antón et son fils Diego âgé de 13 ans, et le résultat donne clairement envie d'en voir plus.

Far Cry 6 sortira le 7 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia.

