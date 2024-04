PlayStation 2 : 160 millions de ventes d'après Jim Ryan, vraiment ?

Jim Ryan et SIE, c'est désormais terminé. Le PDG a quitté Sony Interactive Entertainment ce 1er avril 2024, avec une fin de carrière très mitigée, entre les licenciements et les jeux live-service qui battent de l'aile. Mais l'ancien patron quitte le constructeur des PlayStation avec une ultime déclaration qui fait parler d'elle.

Jim Ryan était invité dans le podcast du blog PlayStation, pour évoquer de nombreux sujets. Il a profité de l'évènement pour affirmer que la PS2 s'est vendue à plus de 160 millions d'exemplaires, un chiffre qui fait débat, comme le souligne l'analyste Daniel Ahmad. D'après le site officiel de Sony, les ventes de la PS2 sont de 155 millions d'unités au 31 mars 2012, ce qui est déjà énorme et qui fait d'elle la console la plus vendue de tous les temps, devant la Nintendo DS. Mais la déclaration de Jim Ryan est elle aussi officielle, sauf que suivre les ventes exactes de la PS2 jusqu'à la fin de sa production en 2013 est compliqué, Sony mélange souvent les chiffres des ventes de PlayStation 2 et PS3, alors déjà sur le marché depuis plusieurs années. Bref, difficile, voire impossible, de s'y retrouver.

D'après des calculs, la PlayStation 2 se serait vendue à entre 158,6 et 161,8 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2000, il n'y a pas de débat concernant la machine la plus vendue, la PS2 est devant la DS et elle a fait les beaux jours de Sony dans les années 2000. La PlayStation 5 en est déjà à 54,8 millions d'unités vendues, mais il y a encore du chemin à faire pour faire mieux que la PS2. Vous pouvez acheter la PS5 à partir de 499,60 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.