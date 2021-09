PS5 : rétropédalage pour la mise à niveau d'Horizon Forbidden West depuis la PS4, mais les futures upgrades next-gen first-party seront payantes !

Tout récemment daté pour le 18 février 2022, Horizon Forbidden West a lancé ses précommandes au moment de l'annonce de ses différentes éditions spéciales. Les joueurs ont cependant eu une mauvaise surprise en apprenant que l'upgrade next-gen serait payante pour les éditions physiques, alors même que SIE s'était déjà engagé sur une mise à niveau de la PS4 vers la PS5 gratuite pour tous, et que beaucoup attendent encore juste de pouvoir s'acheter une PlayStation 5.

La gronde s'est fait entendre du côté des joueurs, forçant Sony Interactive Entertainment à réagir et à faire machine arrière. Le président Jim Ryan s'est exprimé sur le PlayStation Blog pour déclarer que l'upgrade next-gen de Horizon Forbidden West sera finalement gratuite pour tout le monde, que vous possédiez une édition physique ou numérique (sachant que vous ne pourriez bien évidemment pas y prétendre si vous avez un disque et une PS5 Digital Edition). En revanche, n'y prenez pas goût, car ce sera la dernière fois : pour les futures nouveautés first-party cross-gen, et ce dès Gran Turismo 7 et le prochain God of War, la mise à niveau de la PlayStation 4 vers la PlayStation 5 coûtera systématiquement 10 $ (9,99 € ?), y compris en dématérialisé. Vous pourrez en effet récupérer une version numérique en lisant votre disque PS4 ou via votre logiciel PlayStation 4, ce qui fait qu'un lecteur de disque est nécessaire pour jouir de l'upgrade next-gen si vous avez une copie en boîte. De quoi vous faire revoir vos futurs achats ?



Jeudi devait être une célébration d'Horizon Forbidden West et de l'incroyable équipe de Guerrilla travaillant pour le livrer le 18 février 2022. Cependant, il est tout à fait clair que les offres que nous avons confirmées lors de notre lancement de précommande ont raté leur cible. L'année dernière, nous nous sommes engagés à fournir des mises à niveau gratuites pour nos titres de lancement intergénérationnels, dont Horizon Forbidden West. Alors que l'impact profond de la pandémie a poussé Forbidden West hors de la fenêtre de lancement que nous avions initialement envisagée, nous maintiendrons notre offre : les joueurs qui achètent Horizon Forbidden West sur PlayStation 4 pourront passer à la version PlayStation 5 gratuitement. Je tiens également à confirmer aujourd'hui qu'à l'avenir, les titres exclusifs cross-gen exclusifs à PlayStation (nouvellement sortis sur PS4 et PS5) - à la fois numériques et physiques * - offriront une option de mise à niveau numérique de 10 $USD de la PS4 vers PS5. Cela s'appliquera au prochain God of War et Gran Turismo 7, et à tout autre titre exclusif PS4 et PS5 cross-gen publié par Sony Interactive Entertainment. *Pour mettre à niveau un jeu PS4 éligible sur disque vers la version numérique PS5, vous aurez besoin d'une console PS5 avec un lecteur de disque. Les disques de jeu PS4 ne peuvent pas être utilisés avec la PlayStation 5 Digital Edition.

