Horizon Forbidden West : les différentes éditions présentées, dont deux collectors massifs, un point sur l'upgrade PS5 payante !

Sony Interactive Entertainment est chaud bouillant ce jeudi, puisqu'après avoir annoncé son showcase dédié aux jeux PS5 à venir pour la semaine prochaine, il ouvre comme prévu les précommandes d'Horizon Forbidden West. Il fallait s'y attendre, le constructeur et Guerrilla Games ne se contenteront pas d'une édition standard et déclineront leur jeu pour toutes les bourses, surtout les plus fortunées avec deux collectors bien massifs. Mais avant de voir tout cela en détail, place à une petite bande-annonce qui ne montre rien d'inédit.

Nous pourrons donc jouir d'une édition Spéciale physique, d'une numérique Deluxe, d'une qualifiée de Collector déjà bien fournie avec sa statuette, et enfin sa version supérieure encore plus gourmande et chère, baptisée Regalla. Malheureusement, le jeu ne sera pas au format physique dans ces deux dernières... Les bonus de précommande ont aussi été présentés.

Bonus de précommande La précommande d’une édition physique chez les revendeurs participants (*spécifique selon les régions), ou d’une édition numérique, vous octroiera la tenue et la lance Héritage Nora à utiliser en jeu. Vous pourrez récupérer ces objets dans le PlayStation Store. 2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite).

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide.

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu (plus d’informations sur l’Attakth dans la FAQ).

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (pose spéciale et peintures de visage).

Un artbook numérique.

La bande-son numérique du jeu.

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn. Édition standard (79,99 € sur PS5 / 69,99 € sur PS4) Le jeu au format physique ou numérique. Édition numérique Deluxe (89,99 €) Horizon Forbidden West pour PS4 et PS5.

Bande-son et art book numériques.

Comics numérique.

Deux objets Mastodonte carja d'élite.

Deux objets de Foudre nora d'élite.

Pièce de machine d'Attakth.

Pack de ressources en jeu. Édition Spéciale (89,99 € sur PS5 / 79,99 € sur PS4) Le steelbook Horizon Forbidden West.

Version physique du jeu (PS4 ou PS5).

Bande-son numérique (code fourni).

Mini artbook.

Édition Collector (199,99 €) Le steelbook Horizon Forbidden West.

Un code de téléchargement du jeu sera fourni dans la boîte.

Des figurines sculptées à la main de Frappe-défense et d’Aloy. Les figurines devront être montées, les instructions détaillées seront fournies dans la boîte !

Un mini artbook.

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite).

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite).

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide.

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu.

Des fonctionnalités exclusives du mode Photo (pose spéciale et peintures de visage).

La bande-son numérique du jeu.

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn.

Édition Regalla (269,99 €) Le steelbook Horizon Forbidden West.

Un code de téléchargement du jeu sera fourni dans la boîte.

Des figurines sculptées à la main du Frappe-défense de Regalla et d’Aloy. Les figurines devront être montées, les instructions détaillées seront fournies dans la boîte !

Une réplique du Focus et un socle personnalisé.

2 affiches imprimées.

Des répliques physiques de pièces d’Attakth Aile-d’hélion et Galop-griffe.

Un mini artbook.

Une carte en toile.

2 tenues spéciales (Mastodonte carja d’élite et Foudre nora d’élite).

2 armes spéciales (l’arc court de Mastodonte carja d’élite et la fondre de Foudre nora d’élite).

Un pack de ressources en jeu, et notamment des munitions, des potions et des packs de déplacement rapide.

Une pièce d’Attakth Galop-griffe Alpha en jeu.

Des fonctionnalités exclusives du mode photo (poses spéciales et peintures de visage).

La bande-son numérique du jeu.

Une édition numérique de Le Faucon-Soleil, le tout premier roman graphique inspiré de Horizon Zero Dawn.

Enfin, notez que la mise à niveau du jeu PS4 vers la PS5 sera encore une fois payante, mais seulement pour les éditions standard et Spéciale (PS4), une bien mauvaise habitude de la part de SIE... Si vous achetez les éditions numérique Deluxe, Collector ou Regalla, ce sera compris d'office. Les sauvegardes seront elles conservées, c'est bien normal après tout.

La date de sortie d'Horizon Forbidden West est pour rappel fixée au 18 février 2022, sur PS5 et PS4.