PlayStation : Jim Ryan veut que des centaines de millions de joueurs profitent des jeux de Sony

Avec cette nouvelle génération de consoles de salon lancée l'année dernière, la stratégie de Microsoft est simple : vendre des abonnements au Xbox Game Pass pour qu'un maximum de joueurs puisse s'amuser, que ce soit sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC et même smartphones grâce à xCloud. Eh bien, le président de Sony Interactive Entertainment aimerait bien suivre cette voie lui aussi.

Jim Ryan a tenu une conférence lors du GI Live: London et il a avoué qu'il était un peu frustré que le jeu vidéo ne soit pas aussi populaire que la musique, le cinéma et la télévision. Il voudrait toucher davantage de joueurs. Beaucoup plus de joueurs même :

Je voudrais voir un monde où les jeux que nous faisons chez PlayStation puissent être joués par des dizaines de millions de personnes. Peut-être même des centaines de millions de personnes. Actuellement, le succès avec le modèle de console actuel, un très grand succès PlayStation, vous parlez de 10 ou 20 millions de personnes pouvant jouer à ce jeu. Nous parlons de jeux qui se comparent à la musique, nous parlons de jeux qui se comparent aux films. La musique et les films peuvent être appréciés par un public presque illimité. Et je pense qu'une partie de l'art que nos studios font est l'un des meilleurs divertissements qui ont été créés n'importe où dans le monde. Et pour attirer le public vers cet art merveilleux, le superbe divertissement que nos studios font... J'aimerais voir un monde où des centaines de millions de personnes puissent profiter de ces jeux.

Sony a tout de même déjà amorcé un premier virage en rachetant Nixxes afin de porter davantage de ses jeux sur PC. Et Jim Ryan laissait entendre que le constructeur nippon préparerait un service similaire au Xbox Game Pass de Microsoft, même si pour l'instant, l'accent est toujours mis sur le PlayStation Now, accessible pour rappel sur les consoles de Sony mais aussi sur PC. Quoi qu'il en soit, Jim Ryan a de grandes ambitions et il va devoir se défaire du modèle des consoles classiques pour les atteindre. En attendant que cela se concrétise, vous pouvez retrouver des accessoires PS5 sur Amazon.