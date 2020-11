Sony préparerait une réponse au Xbox Game Pass de Microsoft

Le Xbox Game Pass est indissociable des consoles de Microsoft, le service d'abonnement permet de profiter d'un vaste catalogue de jeux contre 9,99 € par mois, avec des titres évidemment produits par Microsoft, mais également des jeux tiers, et il fait évidemment des envieux.

De son côté, Sony propose le PlayStation Now, un service un peu similaire, accessible sur PS4, PS5 et PC, mais avec un catalogue bien moins fourni actuellement. Pas question cependant pour le constructeur japonais de se contenter de ça. Un journaliste russe de TASS a ainsi demandé à Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, s'il avait une réponse au Xbox Game Pass, et il a déclaré :

Il y a en effet des nouvelles à venir, mais pas aujourd'hui. Nous avons le PlayStation Now, notre service d'abonnement, disponible dans un certain nombre de marchés.

Malheureusement pour les joueurs russes, le PlayStation Now n'est pas accessible dans leur pays, Jim Ryan explique que le territoire est tellement grand qu'il aurait du mal à proposer des serveurs pour couvrir toute la Russie. Mais concernant la réponse au Xbox Game Pass, Sony a visiblement quelque chose en chantier, même s'il faudra patienter avant de le découvrir. Vous pouvez vous abonner au PlayStation Plus pour 44,99 € par an.

