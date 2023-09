Marvel's Spider-Man 2 : une myriade de costumes stylés et un vaste tour d'horizon des nouveautés de New York en vidéos

Même si nous avons déjà pu voir son gameplay en mai dernier durant une dizaine de minutes et qu'il a eu droit à une bande-annonce pour son scénario lors de la San Diego Comic-Con, nous espérions évidemment revoir Marvel's Spider-Man 2 lors du State of Play de ce jeudi soir bien qu'il s'agisse d'un jeu first-party et que la présentation était plutôt dédiée aux éditeurs tiers. Eh bien, ça n'a pas manqué avec la diffusion de deux vidéos, à commencer par une bande-annonce servant de tour d'horizon de New York, commentée par Bryan Intihar, le directeur créatif senior du jeu.

Notre terrain de jeu sera donc quasi doublé par rapport au premier épisode grâce à l'ajout de Brooklyn et du Queens. Pour couvrir plus rapidement les distances, il sera donc possible d'utiliser les delta-toiles en combinaison avec les déplacements bien connus de nos deux Tisseurs. D'ailleurs, la possibilité de changer de personnage à la volée est promise comme instantanée grâce à la PS5. Des activités et histoires seront débloquées au fur et à mesure de notre progression dans l'intrigue, le tout via des éléments dans les décors comme des drones ou un symbole qui laisse penser que Mysterio sera présent ! Puisque nous affronterons des vilains encore jamais vus dans cet univers jusqu'à présent, cela irait dans ce sens. Il faudra parfois utiliser un héros spécifique pour répondre aux requêtes des citoyens, le tout s'inscrivant dans un système de progression par quartier offrant plus de récompenses que par le passé, dont des points de voyage rapide. Compétences et gadgets à améliorer seront au rendez-vous, de même qu'énormément de tenues à combiner avec des styles pour créer près de 200 variantes !

À ce sujet, une vidéo dédiée aux costumes de l'édition Deluxe a aussi été diffusée. De plus, le Community manager senior Aaron Espinoza d'Insomniac Games a pris la parole sur le PlayStation Blog avec des descriptions de chacune, entre autres.

Bonjour tout le monde, je suis Aaron Espinoza, responsable communauté senior chez Insomniac Games ! Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous livrer de nouvelles infos sur Marvel’s Spider-Man 2, avec un aperçu du New York de Marvel étendu, les manières dont Insomniac réinvente l’exploration urbaine, ainsi que des détails sur les 10 tenues exclusives de l’Édition Deluxe numérique.

Dans la vidéo ci-dessus, le directeur artistique Bryan Intihar nous propose une plongée dans le New York de Marvel, où il s’exprime notamment sur les façons dont nous avons fait évoluer le jeu depuis nos dernières aventures sous les masques de nos Spider-Man. Nouveaux lieux, mise à jour de l’exploration, traversées aériennes exaltantes, passage quasi instantané d’un héros à l’autre, une belle galerie d’antagonistes, des capacités inédites et de tout nouveaux styles de tenue… Nous n’avons pas manqué d’idées pour mettre la barre plus haut.

Alors, quoi de neuf ?

Dans Marvel’s Spider-Man 2, nous avons pratiquement doublé la taille du New York de Marvel. Au-delà de l’East River, vous pourrez voltiger à travers des endroits iconiques du Queens et de Brooklyn… des lieux qui regorgent de missions principales, de quêtes secondaires et d’activités diverses ! Ces ajouts s’accompagnent même d’options de déplacement encore plus rapides, telles que les delta-toiles, qui peuvent être combinées avec les toiles traditionnelles pour atteindre des vitesses ébouriffantes.

Dans ce monde ouvert, les joueurs pourront en outre passer de Peter Parker à Miles Morales à leur guise et quasi instantanément, grâce à la puissance de la PlayStation 5. Nos deux Spider-héros sont au cœur du récit que nous avons concocté dans Marvel’s Spider-Man 2, et chacun aura ses propres histoires annexes à dévoiler aux quatre coins de la ville. Prêtez main-forte aux élèves de Brooklyn Visions en tant que Miles Morales, ou acceptez de nouvelles requêtes d’aide via l’appli Araignée sympa du quartier en tant que Peter Parker… Vous pouvez même incarner le Spider-Man de votre choix pour certaines activités !

Kraven le Chasseur et le monstrueux Venom viennent compléter notre galerie de méchants et mettre en péril nos héros, leurs proches et leurs environnements les plus familiers. Toutefois, ils ne sont pas les deux uniques adversaires à semer le désordre dans la ville. Nous n’allons pas tout vous révéler… mais disons que nos deux Spidey devront, hum, vraiment combiner leurs forces pour les mettre hors d’état de nuire, à l’aide de compétences, gadgets et capacités inédits ! #BeGreaterTogether

Dans Marvel’s Spider-Man 2, nous avons concocté de nouvelles combinaisons de capacités et compétences pour nos héros : Les nouveaux pouvoirs de symbiote et Spider-bras de Peter sont agressifs et implacables. Quant à Miles, sa puissance bioélectrique et ses capacités bioélectriques améliorées sont encore plus foudroyantes que jamais. Associez, mélangez et déployez facilement toutes leurs compétences grâce à des contrôles affinés, et créez des combos pour des Spider-affrontements ultra stylés !

D’ailleurs, à propos de style, parlons un peu des tenues ! Avec 65 tenues incluant des créations originales et de grands classiques tirés des films et des comics, les joueurs auront une gigantesque garde-robe à leur disposition dans Marvel’s Spider-Man 2. Nous sommes également ravis d’annoncer le système de styles de tenue, qui a la particularité de débloquer des nuances alternatives pour certaines tenues, portant ainsi le nombre de costumes disponibles à 200 pour nos Spider-héros !

Édition Deluxe numérique

Au mois de mai, nous avons aussi révélé l’Édition Deluxe numérique comprenant 10 tenues exclusives, des éléments bonus pour le mode Photo et 2 points de compétence. Pour concevoir ces 10 tenues, nous avons uni nos forces avec plusieurs artistes venant des sphères des comics, des films et des jeux ! Nous les avons interviewés afin d’en savoir un peu plus sur leurs choix esthétiques. Nous partagerons toutes sortes d’anecdotes sur ces tenues via les réseaux sociaux officiels d’Insomniac Games, alors restez aux aguets !

Tenue apunkalyptique par Jerad Marantz - Retournez n’importe quelle situation à votre avantage grâce à la tenue apunkalyptique. Son design dépouillé montre de quoi Peter Parker est capable avec des ressources limitées et une volonté de fer.

Tenue Roi des singes par Victoria Ying - Fortement inspirée de légendes chinoises, cette tenue apporte une touche singulièrement espiègle et acrobatique à l’univers de Marvel’s Spider-Man 2. Classe et pratique à la fois !

Tenue tactique par Bend Studio - Créée par les infographistes Joel Mandish et Darren Quach, la tenue tactique puise son inspiration dans les médias japonais et le vaste univers des comics. Elle se distingue des autres exclusivités de l’Édition Deluxe numérique par son design futuriste et épuré.

Tenue Aurantia par Raf Grassetti - La tenue Aurantia propose une évolution des visuels traditionnels de Spider-Man, en incorporant des motifs fins et fonctionnels ! Parmi ses particularités, des antennes qui se fondent dans les éléments du masque et lui confèrent une allure furtive, idéale pour Peter Parker !

Tenue 25e siècle par Anthony Francisco - Cette tenue au design ultramoderne s’illustre par son casque aux allures de bocal et son dispositif de lumières. Elle comprend des bottes volumineuses mais tendance, pour un rendu des plus élégants.

Tenue enC0dée par Kris Anka - La tenue enC0dée apporte une touche cyberpunk à la garde-robe de Miles Morales ! Si vous regardez attentivement, vous remarquerez peut-être certains détails intéressants, comme un lettrage abstrait faisant écho à des expressions mythiques du monde de Spider-Man !

Tenue biomécanique par Jerad Marantz - Synthèse de l’organique et de la mécanique, la tenue biomécanique s’inspire de créatures populaires de l’univers des animés, avec des thèmes et des matériaux qui semblent volontairement issus d’un « autre monde ».

Tenue Spectre rouge par Sweeney Boo - Les ennemis vont voir rouge ! La tenue Spectre rouge est une ode au caractère jeune et intrépide de Miles Morales. Un mélange de Spider-motifs héroïques et de look distingué !

Tenue Tokusatsu par Julia Blattman - Cette création s’inspire fortement du monde des insectes et des émissions japonaises appelées Tokusatsu. Elle reprend l’incontournable palette rouge et noire de Miles Morales et y insuffle l’essence épique des Tokusatsu !

Tenue Agimat par Anthony Francisco - Inspirée des tribus indigènes des Philippines, la tenue Agimat est une création joyeuse et colorée convenant parfaitement au tempérament de Miles Morales. Sa palette contrastée associant les tons violet et doré lui donne une stature presque royale !

En plus de toutes ces nouvelles palpitantes, nous sommes enchantés de vous annoncer une collaboration spéciale avec EARTHGANG (feat. Benji) pour le tout nouveau morceau « Swing », figurant dans la BO de Marvel’s Spider-Man 2. Écoutez-le en avant-première dans notre bande-annonce ci-dessus ! Pour retrouver « Swing » et d’autres titres de Marvel’s Spider-Man 2, vous pouvez écouter la bande-son complète (incluant un morceau du compositeur récompensé John Paesano) sur votre plateforme d’écoute musicale préférée dès le 20 octobre.