Marvel's Spider-Man 2 : de nouveaux costumes particulièrement classes bientôt ajoutés

Fort de plus de 11 millions de copies vendues à travers le monde, Marvel's Spider-Man 2 est un beau succès pour Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment compte tenu de son statut d'exclusivité de la PS5. En mars dernier, sa version 1.002 avait ajouté le tant attendu New Game+ en plus de nouvelles tenues, dont certaines payantes pas forcément toutes très attractives. En ce début de semaine, le studio est de retour pour nous présenter une mise à jour 1.003, qui sera disponible la semaine prochaine, le mardi 18 juin. Parmi les changements promis, il y aura des améliorations de stabilité, la possibilité de modifier l'apparence des capacités de parade et déplacement de Symbiote à Spider-bras, mais aussi l'ajout de costumes supplémentaires.

Parmi ces skins inédites, quatre d'entre elles sont donc entièrement inédites et ont été créées en collaboration avec des concepteurs externes au studio. Vous pouvez retrouver ci-dessous leurs commentaires en provenance du PlayStation Blog :

TENUE URBAINE (Miles Morales) – Conçue par KidSuper

Le créateur de mode Colm Dillane, alias KidSuper, a créé la tenue Urbaine pour Miles Morales ainsi que ses variantes : rouge et noir, Spidey classique, et bleu canard et violet. KidSuper ne s’est pas contenté de travailler avec nous pour créer ses propres tenues, il a également collaboré avec nos invités spéciaux sur la conception de leurs tenues !

« On retrouve le design de la doudoune que vous voyez souvent dans mes collections KidSuper, et la palette de couleurs « originale » ! » On propose des créations super originales, qui sont un peu notre marque de fabrique. »

– KidSuper

TENUE GINGA (Miles Morales) – Conçue par Vini Jr. et KidSuper

Le joueur de football professionnel Vini Jr. porte son inspiration sur sa manche. Lettre d’amour au Brésil et au superbe football mondial, la tenue Ginga combine un design et une palette de couleurs qui rappellent ces deux éléments. Une apparence sportive pour Miles Morales aux tonalités noires, vertes, jaunes et bleues. Bien sûr, cette tenue est également disponible dans d’autres styles : rouge et noir, classique, et doré et blanc.

« Je voulais que cette tenue soit un hommage à la culture et au peuple brésiliens. J’adore le design, car c’est l’énergie et l’action que j’associe à Spider-Man, mais on y retrouve des touches brésiliennes. C’est ce qui rend la tenue spéciale et différente des autres. »

– Vini Jr.