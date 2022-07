Disney+ : un trailer pour Je s'appelle Groot et de nouveaux détails pour Spider-Man: Freshman Year, What If...? saison 2, Marvel Zombies et X-Men '97

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, ce week-end se tient la San Diego Comic-Con. Forcément, le MCU y est présent en force, avec dès ce vendredi soir un panel entièrement dédié aux contenus animés, avec la présence sur scène de Brad Winderbaum, Head of Streaming, Television and Animation chez Marvel Studios. Il a pour commencer déclaré que la présentation servirait à introduire les programmes des deux prochaines années, qui avaient globalement déjà été annoncés fin 2021 lors du Disney+ Day, mais sans autant de détails, comme notamment rapporté par Brandon Davis de ComicBook et sur le site officiel de Marvel. Et en guise d'entrée, c'est la courte série I Am Groot (Je s'appelle Groot en français) qui a eu droit à son premier trailer !

Bande-annonce VO

Prévue pour le 10 août comme nous l'avions appris début juin, elle nous fera donc suivre Baby Groot au travers de 5 courts-métrages originaux à l'humour certain et dont les répliques déclamées par Vin Diesel en VO sont déjà cultes ! Bon, peut-être pas toutes, car Rocket Raccoon sera également présent, toujours avec la voix de Bradley Cooper. Le premier épisode se nomme en anglais Groot Takes A Bath (Groot prend un bain) et a été diffusé sur place. Par ailleurs, une saison 2 avec 5 autres épisodes sera diffusée plus tard, sans plus de précision.

Bande-annonce VF

Ensuite, c'est Spider-Man: Freshman Year qui eu droit à une présentation en bonne et due forme. Il faudra se montrer patient, car la série ne sera diffusée qu'à partir de 2024 et aura même droit à une deuxième saison intitulée Spider-Man: Sophomore Year. En revanche, il s'agira visiblement d'un univers alternatif (avec le multivers, ce n'est plus un problème) puisque l'histoire prendra place avant Captain America: Civil War, mais avec Norman Osborn en guise de mentor pour Peter au lieu de Tony Stark. En termes de personnages, le protagoniste aura comme comme meilleure amie Nico Minoru des Runaways et pourra compter sur Lonnie Lincoln (Tombstone dans les comics), Amadeus Cho, Harry Osborn et bien d'autres. Côté vilains, la Licorne, le Caméléon, le Scorpion, Speed Demon, la Tarentule, Butane, Carmilla Black et Otto Octavius seront présents. Enfin, Doctor Strange et Daredevil feront aussi une apparition, ce dernier étant évidemment doublé par Charlie Cox !

La saison 2 de What If...? va elle être diffusée début 2023 et un aperçu a été montré aux fans présents, en plus d'un épisode. Apparemment, elle devrait être plus folle que la première et mettra notamment Captain Carter (spoiler : le personnage joué par Hayley Atwell dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness n'est évident pas le même) qui va affronter l'Hydra Stomper, rencontrer le Soldat de l'hiver et combattre aux côtés des autres Avengers, tout un programme. Nous aurons également droit à une lutte entre les Asgardiens et les guerriers des Dix anneaux de Shang-Chi, dont un combat entre le Mandarin et Odin. Tony Stark se retrouvera sur Sakaar avec Valkyrie et Hulk, tandis qu'Hela, Scarlet Witch et Black Widow apparaîtront également. Plus intrigant, les comics de Neil Gaiman Marvel 1602 seront adaptés, proposant un univers dans lequel Doctor Strange et d'autres super-héros existent durant l'ère élisabéthaine. Par ailleurs, une saison 3 est d'ores et déjà en production !

En plus de ça, l'épisode avec l'invasion de zombies de la saison 1 va donc donner lieu au spin-off Marvel Zombies où nous retrouverons donc dans leur camp Hawkeye, l'Abomination, Fantôme (vue dans Ant-Man et La Guêpe), Captain America, Captain Marvel, Scarlet Witch et Okoye. L'équipe de héros inclura elle Yelena, Kate Bishop, Jimmy Woo, Shang-Chi, Death Dealer, Red Guardian, Katy Chen et même Kamala Khan. Ikaris des Éternels aura aussi un rôle important, bien que sa nature l'empêche d'être complètement un zombie, il y a un groupe de Veuves noires post-apocalyptique et même un gang de Skrulls jouant les bikers.

Enfin, c'est X-Men '97 qui débarquera à l'automne 2023, d'ores et déjà confirmé pour une saison 2, tandis que l'ordre de la série d'origine disponible sur Disney+ a été ajusté pour mieux refléter au mieux la chronologie. Nous retrouverons donc le Professeur X, Wolverine, le Fauve, Cyclops, Jean Grey, Jubilee, Rogue, Diablo (Nightcrawler), Tornade, Gambit, Cable, Bishop, Forge, Morph, Magneto (dans un nouveau costume tiré des comics) et bien d'autres là où leurs aventures avaient été laissées, avec leurs doubleurs d'origine. Solar les rejoindra (Sunspot), avec Roberto Da Costa lui donnant de la voix. Plus intéressant, c'est Magneto qui dirigera la bande des X-Men en l'absence de Charles Xavier, alors qu'ils devront faire face à Mister Sinistre. Les Sentinelles de Trask feront aussi une apparition.

Avec tout ça, les raisons de s'abonner à Disney+ seront toujours aussi nombreuses dans les années à venir.