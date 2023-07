Marvel's Spider-Man 2 : Venom débarque soigner le monde dans un trailer de haute volée pour son scénario

Depuis le PlayStation Showcase, la communication autour du Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games est enfin lancée. Le studio n'avait alors pas fait les choses à moitié en diffusant 12 minutes de gameplay introduisant Kraven et nous montrant surtout Peter portant le costume symbiote. Venom sera au cœur de cette suite et ce n'est pas la superbe statuette de l'édition collector qui nous fera dire le contraire. Nous avions rendez-vous cette nuit durant le panel Marvel's Spider-Man 2: Symbiotic Relationships de la San Diego Comic-Con 2023 pour en apprendre plus sur l'envers du décor et le personnage doublé par Tony Todd. C'est lors de ce dernier qu'a été diffusée une toute nouvelle bande-annonce spectaculaire dédiée au scénario, nous en mettant une fois de plus plein la vue.

Bande-annonce VO

Après ce trailer, difficile de douter du fait qu'Harry Osborn devrait endosser l'apparence de Venom, les deux déclarant vouloir soigner le monde. Miles va quant à lui être confronté au meurtrier de son père et sans doute aussi à Peter alors que le costume symbiote altère son comportement. Nous retrouvons également quelques aperçus de Kraven et du Lézard, et de superbes plans de New York.

Bande-annonce VF

Le Community Director James Stevenson d'Insomniac Games a par ailleurs pris la parole sur le PlayStation Blog pour commenter la vidéo et résumer ce qui a été dit durant le panel de la SDCC.

La Comic-Con de San Diego a toujours été l'un des moments les plus excitants pour les fans de Marvel. Nous avons passé un moment formidable en 2018 avec le Marvel's Spider-Man original, et nous avons été ravis de faire un retour dans le Hall H aujourd'hui pour parler de Marvel's Spider-Man 2. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu nous rejoindre, voici un récapitulatif de ce qui s'est passé !

Nous voulions commencer le panel en beauté, en lançant notre toute nouvelle bande-annonce. Jetez-y un œil !

La bande-annonce met en place notre histoire dans le jeu tout en vous donnant un premier aperçu complet du monstrueux Venom à New York ! Le directeur narratif senior de Marvel's Spider-Man 2, Jon Paquette, est là pour offrir un regard plus approfondi :

« Au début de notre histoire, nos Spider-Men sont au sommet de leur art », a déclaré Paquette. « Mais Peter Parker et Miles Morales sont aux prises avec leur vie personnelle. Miles essaie de trouver le temps d'écrire son essai d'entrée à l'université, mais il continue de tergiverser et de se concentrer sur du Spider-travail à la place. Pendant ce temps, Peter est sous l'eau concernant les paiements pour la maison de tante May, mais il ne peut pas vendre, cela signifie trop pour lui. Et tout comme Miles, Peter essaie (et échoue) de trouver un équilibre avec tant de responsabilités. MJ veut aider Pete avec l'hypothèque, mais son travail est en jeu maintenant que J. Jonah Jameson est de retour au Bugle et cherche à faire le ménage. Nos héros sont arrivés à la croisée des chemins, avec un avenir incertain et des décisions difficiles à prendre. »

Lorsque les chasseurs de Kraven arrivent en ville, cela déclenche un mystère sur la raison de leur présence et sur qui et quoi ils chassent. Mais alors que les Spider-Men et MJ approfondissent les motivations de Kraven, le symbiote commence à menacer New York, ainsi que tout le monde et tout ce qui leur est cher.

Comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué dans la bande-annonce de gameplay de Marvel's Spider-Man 2 du PlayStation Showcase en mai, le nouveau costume noir de Peter a affecté sa personnalité et lui donne de nouvelles et puissantes capacités de symbiote. Vous en voyez également des extraits dans cette bande-annonce, et vous pouvez voir les pouvoirs de symbiote de Peter mettre à l'épreuve ses relations avec Miles, MJ et Harry.