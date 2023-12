Insomniac Games : la liste des jeux jusqu'à 2030 en fuite suite à une attaque de hackeurs...

La semaine dernière, Insomniac Games a été victime d'une attaque par un groupe de hackeurs se faisant appeler Rhysida, qui comme le rapportait alors le site Cyber Daily (attention, un visuel montre une partie des documents), déclarait avoir en sa possession de nombreux détails concernant Marvel's Wolverine, mais aussi des données personnelles d'employés du studio, un document lié à Yuri Lowenthal, qui prête sa voix à Peter Parker dans les jeux Spider-Man du studio, et bien plus encore. Ces criminels menaçaient alors de vendre aux enchères ces informations sous 7 jours pour une somme de départ de 50 Bitcoins ou 2 millions de dollars américains, promettant qu'il n'y aurait qu'un unique acheteur. Sony avait reconnu cette cyberattaque et disait enquêter. Cette nuit, l'échéance est arrivée à son terme, causant encore plus de mal au studio.

Toujours selon Cyber Daily (même remarque que précédemment), 98 % des données n'ont pas été vendues et ont donc été mises en ligne. Avec initialement 1,67 To et plus de 1,3 million de fichiers, c'est un sacré coup dur pour Insomniac et il va falloir faire extrêmement attention si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler Marvel's Wolverine, car cela va bien plus loin que la rumeur bien gentille de Daniel Richtman du mois dernier. Ce groupe a de plus déclaré avoir hacké le studio uniquement motivé par l'argent...

Évidemment, nous ne partagerons aucun document volé ici. Pour autant, difficile de détourner le regard de la liste des futurs jeux que pourrait développer Insomniac Games, puisque le simple fait de rechercher le studio sur Twitter / X nous la met devant les yeux.

Toujours dans l'article de Cyber Daily, il est ainsi fait mention d'un accord d'édition signé par Isaac Perlmutter (Marvel) et Jim Ryan (Sony Interactive Entertainment), dont les termes étaient valables jusqu'au 26 juillet 2021 et qui devait donner lieu à la création de trois jeux X-Men, à commencer par celui sur Wolverine, dont la sortie aurait alors dû survenir avant le 1er septembre 2025. Les deux autres titres non nommés dans cet accord avaient quant à eux des dates limites de sortie fixées au 31 décembre 2029 et au 31 décembre 2033, le tout avec un budget de 120 millions de dollars par jeu.

Sauf que ça ne s'arrête pas là. Insider Gaming, entre autres, a ainsi partagé les informations dévoilées par une roadmap récente qui daterait de juillet 2023. Outre Marvel's Spider-Man 2 qui est bien paru le 20 octobre dernier et le jeu sur Logan, ce sont donc trois jeux non officialisés qui y figurent, ainsi que la mention d'une nouvelle licence à l'avenir. Et compte tenu des périodes de sorties visées, l'accord évoqué plus haut semble donc avoir été révisé. Voici à quoi il faut à priori s'attendre pour la décennie à venir :

Marvel's Venom - Fin 2025

- Fin 2025 Marvel's Wolverine - Fin 2026 (DDE)

- Fin 2026 (DDE) Marvel's Spider-Man 3 - Fin 2028 (DDE)

- Fin 2028 (DDE) Jeu Ratchet & Clank - Fin 2029

- Fin 2029 Marvel's X-Men - Fin 2030 (DDE)

- Fin 2030 (DDE) Nouvelle licence - 2031 ou 2032

Rien de réellement surprenant au final. Pour la plupart, la mention DDE leur est associée, qui en anglais doit vouloir dire « Delivery Date Estimate » soit « Estimation de la date de livraison ».

Et histoire que tout soit clair, la semaine dernière, il était rapporté, là encore par Insider Gaming par exemple, trois projets nommés : « RCE, Spider-Man 3 et Spider-Verse ». Pour la petite histoire, ce RCE doit être l'abréviation de Ratchet & Clank Eternal, qui était apparemment le nom de code de Rift Apart. Quant au « projet » Spider-Verse, nombreux sont ceux à avoir sauté sur la conclusion qu'un jeu multijoueur serait en développement, ce qui allait dans le sens de certaines rumeurs. Puisqu'il n'en est pas fait mention dans ce document assez récent, cela peut signifier qu'il n'est plus à l'ordre du jour, voire qu'il n'a jamais existé en tant que tel. Après tout, le Peter Parker de la Terre-1048 (celui d'Insomniac) apparaît dans le long-métrage Spider-Man: Across the Spider-Verse et un document sur un employé évoquait son job comme étant un « support additionnel pour le Spider-Verse ». Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que le studio ait juste aidé à la conception du film.

Quoi qu'il en soit, les amateurs de l'univers Marvel devraient donc avoir de quoi se faire plaisir pendant encore de nombreuses années, tandis que ceux désirant un nouveau Ratchet & Clank ou de l'inédit vont à priori devoir prendre leur mal en patience.

