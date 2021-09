Deathloop : une bande-annonce centrée sur l'histoire et de nouvelles images... sanglantes

Deathloop arrive à grands pas sur PlayStation 5 et PC. Pour faire patienter gentiment les joueurs, Bethesda diffuse une nouvelle bande-annonce centrée sur l’histoire, ainsi que diverses captures explosives et sanglantes ; visibles dans notre galerie en page deux de cet article.

Anne Lewis, Senior Content Manager, livre quelques détails également :

Vous vous réveillez sur une plage, sans aucun souvenir de qui vous êtes ou de comment vous êtes arrivé là. Un message mystérieux flotte jusqu’à vous, vous sommant de « briser la boucle ». Vous voilà piégé sur une île remplie de gens qui veulent votre peau. Cependant, à votre mort, vous vous réveillez aussitôt sur la même plage. La journée se termine. Vous êtes sur la plage. Vous mourez. Vous êtes sur la plage. De quoi vous dégoûter à jamais des plages. Assez pour que vous arrêtiez de suivre les instructions de messages flottants pour essayer de mettre un terme à cette boucle temporelle. Telle est l’aventure de Colt dans Deathloop. Brisez le cycle en tuant ceux qui en sont responsables, et trouvez un moyen de s’échapper de l’île de Blackreef.



Déjà vu

L’île de Blackreef n’a pas toujours été coincée dans une boucle temporelle. À ses débuts, l’île n’abritait qu’une simple colonie de pêche isolée. Un jour, une anomalie qui a eu lieu dans la zone a attiré l’attention de l’armée et, un peu plus tard, des membres fondateurs du programme AEON. Ces individus et leurs partisans se sont réunis pour exploiter l’anomalie et créer la boucle temporelle qui leur permettrait ostensiblement de vivre éternellement.

Mais l’esprit humain n’est pas fait pour supporter l’éternité. Après un certain temps, les habitants de Blackreef ont commencé à souffrir d’amnésie. Au début du jeu, Colt se trouve exactement dans cet état. Lorsqu’il ouvre les yeux pour la première fois ce matin-là, sur la froide plage de sable de Blackreef, Colt n’a que des souvenirs fugaces et oniriques de la veille. Tout au long de son voyage, il n’a comme compagnie que d’étranges messages flottants et des appels radio d’une femme qui se fait appeler Julianna. Ces deux intermédiaires lui présenteront souvent des objectifs différents que Colt devra gérer. À cause de son amnésie, Colt apprend à se connaître en même temps que vous. Vous en apprendrez plus sur son passé tout en découvrant l’histoire étrange de l’île et en perçant ses mystères.

Les Visionnaires

Au cœur d’une grande partie de ces mystères se trouvent les huit Visionnaires, à savoir les fondateurs du programme AEON. Ce sont ceux que vous devez tuer pour mettre un terme à la boucle temporelle dans laquelle Blackreef est coincée. Tous les Visionnaires ont une histoire qui leur est propre et leurs raisons pour être sur Blackreef. Certains veulent vivre pour toujours. D’autres veulent mener des expériences ou créer de belles choses pour toujours. Et il y en a aussi qui veulent juste s’amuser pour toujours, et accessoirement manger des gens. (Oui, on parle bien de toi, Aleksis. Sale loup répugnant.)

Au cours du jeu, vous en apprendrez plus sur les habitudes et les secrets des huit Visionnaires, des informations qu’il faudra utiliser pour prendre l’avantage. Avec ces connaissances, vous pourrez forcer les Visionnaires à sortir de leur trou pour les éliminer un par un.

Mais une Visionnaire se démarque des autres…

C’est compliqué

Julianna Blake. Vous jouez au chat et à la souris avec elle. C’est la seule personne avec laquelle vous serez continuellement en contact au cours du jeu. C’est également celle sur l’île qui est la plus déterminée à vous empêcher de briser le cycle. Dinga Bakaba, le réalisateur du jeu, décrit la relation de Julianna et de Colt comme « le cœur battant de Deathloop », puisque tout ce qui arrive dans le jeu tourne autour de leur rivalité.

« C’est la première personne que vous rencontrez, et elle veut vous tuer », explique Bennett Smith, le concepteur narratif. « Une partie du début du jeu consiste à découvrir, explorer et découvrir pourquoi elle souhaite votre mort. Julianna partage un point commun avec Colt. L’île est coincée dans une boucle temporelle qui répète continuellement la même journée, et tout le monde semble l’oublier… sauf elle et Colt. D’une certaine façon, ils ne peuvent compatir qu’entre eux, car s’ils s’adressaient à quelqu’un d’autre, cette personne oublierait tout. À travers cette expérience, elle essaie en quelque sorte de mettre Colt à son niveau. Elle a toutes les cartes en main. Et toutes les connaissances, aussi. Quand elle vous contacte par radio pour vous narguer, c’est également une expérience didactique, puisque Colt pose des questions pour en savoir plus, et Julianna lui donne seulement quelques réponses. Au fur et à mesure que le joueur explore le monde et réalise des découvertes, elle est là pour combler les blancs. »

Bakaba a expliqué que l’histoire de Colt et Julianna est en fait l’histoire de Blackreef. Alors que ces deux-là se battent pour le destin de cette île, la plupart des habitants n’ont aucune idée de ce qui se passe, en dehors de l’ordre immédiat de chasser Colt. Ils vivent la même routine chaque jour, ignorant tout de la situation globale qui les entoure.

Julianna ne veut pas juste vivre éternellement. Selon Smith, si on lui demandait cela, elle répondrait « C’est trop simpliste ». Julianna est venue sur Blackreef pour des raisons plus ou moins similaires à celles des autres Visionnaires, mais elle a changé au fil du temps. À vrai dire, à cause de l’amnésie générale, c’est la seule ayant vraiment changé. Elle a commencé à s’ennuyer. Et là, Colt apparaît, capable lui aussi de se souvenir de ce qui s’est passé dans chaque boucle. Soudain, la vie devient bien plus intéressante pour Julianna.

« Colt se réveille sur cette île, et cette femme est clairement la raison pour laquelle tout le monde sur l’île veut le tuer » explique Bakaba. « Elle devrait être son ennemie, mais elle ne cesse de le contacter par radio. Julianna semble fascinée par lui, elle est intéressée par ce qu’il fait et comment il le fait. Cet engouement est réciproque, puisque tout le monde suit une routine bien précise et ne cesse de tout oublier, sauf elle. Julianna est avec Colt à chaque étape. La plupart des conversations sont des échanges de provocation entre rivaux. Néanmoins, il arrive parfois que des moments sincères voient le jour. Ils partagent beaucoup de points communs. C’est juste qu’ils ont des objectifs diamétralement opposés. »