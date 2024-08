CINEMA : Blanche Neige et ses 7 nains en CGI s'offrent une première bande-annonce sur un air culte

Cela fait déjà plusieurs années que nous avons appris le développement d'une adaptation live-action de Blanche Neige par Walt Disney Pictures avec Gal Gadot dans le rôle de la méchante reine, qui va donc mener la vie dure à la princesse campée par l'actrice et chanteuse Rachel Zegler, dont la carrière a décollé en 2021. C'est d'autant plus cocasse puisque cette dernière est depuis apparue dans Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau, qui dépeignait la jeunesse de Coriolanus Snow, où elle incarnait Lucy Gray, un personnage porté sur la musique. De Snow à Snow White, il n'y avait donc qu'un pas. Cette nuit, à l'occasion de la D23 Expo 2024, une première bande-annonce de ce film Blanche Neige a donc été diffusée après bien des polémiques qui ont impacté son développement et qui ne risquent pas de se calmer, bien au contraire.

Bande-annonce VOSTFR

En effet, il n'y a pas de Blanche-Neige sans les sept nains que sont Atchoum, Dormeur, Grincheux, Joyeux, Prof, Simplet et Timide. Sauf que l'acteur Peter Dinklage s'était offusqué en 2022, évoquant l'hypocrisie d'être progressif en choisissant Rachel Zegler dans le rôle-titre, mais de continuer à utiliser des nains. À la suite de ça et encore aujourd'hui, la situation n'est pas vraiment claire, car Disney avait alors déclaré qu'il n'y aurait pas de nains, mais un groupe de « créatures magiques ».

L'été dernier, des photos de tournage n'ont pas aidé, puisqu'elles montraient le personnage inédit de Jonathan joué par Andrew Burnap, un « héros réticent » à la Robin des bois, suivi par sept individus comprenant des personnes de différents groupes ethniques, dont une atteinte de nanisme. Blanche Neige était présente, marchant visiblement seule pas loin. En réalité, à en croire la make-up artist Nadia Stacey, il y aura tout simplement deux groupes, dont les sept nains... recréés en CGI au même titre que les animaux de la forêt. Un visuel de ces derniers avait été officiellement partagé fin octobre via Variety. Forcément, ils ne pouvaient pas apparaître sur ces clichés « volés » puisque n'étant pas réels et conçus numériquement. D'ailleurs, le tournage initial avait eu lieu de mars à juin 2022, avec des reshoots aux alentours de juin 2023, juste avant la grève des scénaristes et acteurs, d'où provenaient à priori les photos en question. De nouveaux reshoots ont eux eu lieu en juin dernier à la suite du report de la sortie à 2025. Quoi qu'il en soit, ne pas avoir pris de vrais acteurs pour les nains est dommage, peu importe ce que pense Peter Dinklage de la situation, surtout qu'il n'y a pas forcément besoin qu'ils soient de petite taille, il n'y a qu'à voir ceux de la trilogie Le Hobbit.

En termes de fidélité, nous retrouvons la scène du début avec le puits ; le passage horrifique avec les arbres « vivants » ; celui avec les animaux de la forêt qui vont mener Blanche Neige à la maison des nains, bien qu'il semble avoir été un peu remanié avec ce faon aux yeux rouges plutôt qu'une myriade de regards dans les bosquets ; et lorsque le groupe rentre de la mine en marchant sur un tronc d'arbre (sans Heigh-Ho pour le moment).

En revanche, il apparaît qu'au lieu d'avoir Blanche Neige nettoyant la maison avant le retour des nains, elle se contente de chanter et danser pendant qu'ils font eux-mêmes le ménage... À l'époque, il s'agissait de sa manière de faire une surprise à ses futurs mystérieux hôtes, bien aidée par les animaux, donnant lieu à une belle scène d'animation. La chanson est d'ailleurs bien la même, Sifflez en travaillant (Whistle While You Work). Un extrait de ce passage montrant les nains faire la poussière a d'ailleurs été diffusé sur place. Est-ce si mal vu en 2024 qu'une femme puisse être montrée en train de faire le ménage ? Par la suite, elle occupait d'ailleurs un rôle de mère face à ces nains faisant office de grands (petits) enfants, ce qui était amusant. En interview, Rachel Zegler déclarait que pour elle l'original est extrêmement daté pour tout ce qui est de la représentation de la femme dans un rôle de pouvoir et sa place dans la société, faisant clairement comprendre qu'elle ne l'appréciait pas, ce qui lui vaut encore aujourd'hui des critiques.

Gal Gadot avait même évoqué le fait qu'elle ne sera pas sauvée par le prince et qu'elle aura un rôle plus proactif... Oui, ça risque de ne pas plaire, pas pour des raisons anti-féministes (même s'il y en aura forcément), mais le non-respect du matériel de base, visiblement déjà bien égratigné. Pour en revenir à Jonathan (Andrew Burnap), il semble donc remplacer le prince classique, aucun acteur pour un tel rôle n'étant connu actuellement. L'acteur avait d'ailleurs déclaré que Blanche Neige ne serait pas une princesse attendant d'être sauvée par un prince, mais par elle-même. Difficile d'imaginer comment cela peut coller avec le coup de la pomme empoisonnée, pourtant bien présente dans le trailer. Espérons que les scénaristes Greta Gerwig (Barbie) et Erin Cressida Wilson n'aient pas trop charcuté l'œuvre.

Enfin, la beauté est certes un critère parfaitement subjectif, mais là où le film d'animation de 1937 réussissait parfaitement à dépeindre une Blanche Neige aussi belle en apparence qu'en son for intérieur, contrairement à la méchante reine, nous pouvons difficilement en dire autant à la suite de ce premier aperçu. Sans vouloir manquer de respect à Rachel Zegler, qui a sans doute principalement été choisie pour ses talents au chant, il n'y a ici pas vraiment photo en voyant rapidement le personnage campé par Gal Gadot... Pour quelle raison serait-elle jalouse de Blanche Neige dans le cas présent ? Et c'est sans même rentrer dans la polémique liée aux origines colombiennes de l'actrice, qui collent difficilement à la description initiale du personnage ayant « la peau aussi blanche que la neige »... Même un long-métrage s'inspirant librement du conte des frères Grimm comme le Blanche-Neige et le Chasseur de 2012 avec Kristen Stewart, moyennement bien reçu, s'en tirait mieux de ce côté, ou bien la série Once Upon a Time avec Ginnifer Goodwin.

Bref, au lieu de vouloir recycler des classiques d'antan en les transformant pour la société actuelle, il serait plus judicieux de les laisser de côté et se contenter de créer de nouvelles œuvres.

Bande-annonce VF

Blanche Neige sortira en salles le 19 mars 2025 en France et le 21 aux États-Unis. Le film d'animation d'origine est lui disponible sur Disney+, son Blu-ray dans la collection Classique étant lui vendu 14,99 € à la Fnac.