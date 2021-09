God of War Ragnarök : titre officiel, visages familiers et gameplay divin pour la nouvelle aventure de Kratos et Atreus !

Sony Interactive Entertainment nous avait donné rendez-vous ce jeudi pour un PlayStation Showcase 2021 devant mettre en avant les prochaines exclusivités en provenance des PlayStation Studios. Forcément, les joueurs espéraient enfin y voir le prochain épisode de God of War, dévoilé l'an dernier dans les mêmes circonstances, ainsi que découvrir son intitulé exact par la même occasion. Forcément, si vous lisez cet article, c'est que notre attente a été récompensée !

Pour commencer, vous pourrez bien continuer à l'appeler God of War Ragnarök, nom désormais bien officiel attribué à cette suite qui sera le grand final de la saga nordique de Kratos selon Hermen Hulst. Parmi les nouveautés que les fans auront de suite repérées, notons la présence d'un traineau pour nous déplacer en plus de la barque ! Une intense scène de combat face à Freyja se déroulera justement à son bord. Atreus nous accompagnera toujours, souhaitant en savoir plus sur sa véritable nature dans le conflit à venir, de même que Mimir, et nous retrouverons nos amis les nains forgerons au fil de nos voyages dans les royaumes de Vanaheim, Svartalfheim et Asgard ! Outre les affrontements et scènes d'action toujours aussi intenses, la fin de la vidéo a elle aussi de quoi hyper, puisque le duo fait face à Thor (doublé par Ryan Hurst) et y libère nul autre que Tyr. Une jeune fille mystérieuse apparaît également, qui n'a rien de nordique, reste à savoir quel rôle elle jouera dans cette fin du monde à venir.

God of War Ragnarök est attendu en 2022 sur PS4 et PS5. En attendant le retour de Kratos et Atreus, vous pouvez acheter l'épisode de 2018 sur Amazon au prix de 16,59 €.