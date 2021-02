God of War : le directeur du jeu s'exprime brièvement sur la sortie du prochain titre

Hier soir, Sony a diffusé un State of Play pour parler des futurs jeux à venir sur ses PlayStation, les fans ont eu notamment droit à l'annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade, mais des titres majeurs et très attendus manquaient à l'appel, comme Horizon Forbidden West ou encore le prochain God of War.

Et pourtant, la suite des aventures de Kratos n'était pas au programme, le directeur du jeu Cory Barlog avait avoué sur les réseaux sociaux qu'il n'était même pas au courant de l'existence de ce State of Play avant son annonce officielle. Mais alors, quand sortira le prochain God of War, déjà sous-titré par les fans Ragnarök ? Eh bien, officiellement, en 2021, mais Cory Barlog clame que le jeu sortira « quand il sera prêt ». De là à imaginer un report pour 2022, il n'y a qu'un pas qu'il est déjà facile de franchir...

Le directeur du jeu précise que « c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde », comprenez par là qu'il préfère retarder son jeu plutôt que de le sortir à la période initialement prévue avec des bugs. D'ici là, vous pouvez toujours vous replonger dans le God of War de 2018, qui a reçu un patch PS5 au début du mois. Si vous n'avez pas le jeu, il est à 19,95 € sur Amazon.