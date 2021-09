Marvel's Guardians of the Galaxy met en lumière son scénario dans un nouveau trailer

Vous reprendrez bien une dose de plus de super-héros Marvel ? Oui, décidément, le PlayStation Showcase 2021 était le rendez-vous immanquable des fans d'adaptations vidéoludiques de comics. En plus de Marvel's Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine par Insomniac Games, c'est donc le déjà annoncé Marvel's Guardians of the Galaxy qui a passé une tête pour faire coucou, avec une petite bande-annonce inédite pour l'occasion.

Outre les touches d'humour, ce sont les contours d'une histoire bien sérieuse qui se dessinent dans ce nouvel aperçu mettant en scène nos héros et le Grand unificateur Raker, membre de l'Église universelle de la Vérité, dont un morceau de cinématique a récemment été partagé, à voir en fin d'article. L'adorable toutou Cosmo, protecteur de Knowhere, ne nous laisse pas non plus de marbre.

Pour un point plus précis sur le scénario, laissons la parole au Community Manager d'Eidos Montréal, Sacha Ramtohul.

Notre histoire se déroule 12 ans après un conflit épique qui a dévasté le cosmos, la Guerre galactique. Star-Lord a récemment formé les Gardiens de la Galaxie, ils font équipe depuis moins d’un an. Il a créé ce groupe de héros mercenaires, voyant une opportunité de partir à l’aventure et de faire des profits dans un univers qui tente encore de se remettre de la guerre. Malheureusement, au début de notre jeu, ils déclenchent malgré eux une série de catastrophes, qui vont permettre à l’organisation connue sous le nom d’Église universelle de la Vérité de prendre de l’importance et de menacer l’univers. Cette organisation est déterminée à propager une soi-disant « Promesse » dans toute la galaxie, qui selon eux ramènera tout ce qui a été perdu pendant la Guerre galactique. Ouais, c’est plutôt louche, tout ça. Alors que les Gardiens découvrent la véritable puissance de l’Église, ils se rendent compte qu’ils vont devoir prendre les choses en main. Ils forment une petite équipe qui se cherche encore, alors ils vont avoir besoin de trouver des alliés. C’est là qu’entre en jeu Cosmo, l’un de nos personnages les plus drôles et amusants. C’est un chien, mais aussi un puissant télépathe, ce qui lui a permis de devenir le chef de la sécurité de Knowhere. Mais le fait de protéger Knowhere et de faire en sorte que tout se passe bien n’est pas juste un boulot pour Cosmo, il ressent une véritable responsabilité à protéger les gens qui vivent sur la station. L’Église est une menace évidente à la sécurité de Knowhere, alors il va aider les Gardiens à enquêter sur eux et la source de leur pouvoir. Pendant leurs aventures, les Gardiens vont croiser la route des Cohortes de Nova, une milice spatiale qui maintient la paix dans la galaxie. Ils sont dirigés par le Worldmind, un gigantesque superordinateur composé des esprits et des souvenirs de toute la civilisation de Xandar. Mais comme vont le découvrir les Gardiens, il ne sera pas évident d’obtenir l’aide du Worldmind... Dans la bande-annonce, vous avez peut-être aussi remarqué la transformation des blasters élémentaires de Star-Lord. Ils sont uniques, car ils sont reliés à son ADN, formant une connexion avec lui. Au cours de l’histoire, il commence à comprendre que cette connexion lui permet de transformer les blasters en fonction de ses besoins, ce qui débloquera divers éléments que vous pouvez utiliser à votre avantage en combat et pendant l’exploration. Alors que les Gardiens voyagent à travers la galaxie, ils rencontreront aussi des personnages hauts en couleur comme Mantis, alias la Madone céleste dans notre univers, Kammy, un mystérieux lama de l’espace, et bien d’autres.

Marvel's Guardians of the Galaxy est attendu le 26 octobre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, ainsi que sur Switch dans une Cloud Version. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 52,80 €.

