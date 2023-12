Suicide Squad: Kill the Justice League sonne le glas des héros dans sa nouvelle bande-annonce, une excellente nouvelle partagée

Le mois dernier, Warner Bros. Games et Rocksteady ont relancé la machine Suicide Squad: Kill the Justice League après plusieurs mois de silence radio suite à son report, qui n'a visiblement pas modifié les plans de jeu live service ou autres éléments critiqués par les joueurs lors de la révélation de février 2023. Un format intitulé Suicide Squad Insider nous avait alors permis de découvrir le début de l'aventure et divers détails intéressants concernant le gameplay, tandis que des vidéos dédiées à chaque personnage (Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang et Deadshot) ont suivi.

Bande-annonce en français

C'est lors des Game Awards 2023 qu'une nouvelle bande-annonce intitulée No More Heroes / Plus de Héros a été diffusée. Elle met en avant les membres corrompus de la Ligue des Justiciers que notre bande de lascars va devoir éliminer pour sauver le monde, puisqu'ils sont sous le contrôle de Brainiac, qui fait d'ailleurs une brève apparition. Seule Wonder Woman reste pour le moment une alliée dans tout ce qui nous a été montré du jeu. Les combats de boss face à Green Lantern, qui se créera notamment un corps gigantesque, et Flash sont mis en avant et promettent des expériences variées utilisant le monde ouvert et les capacités de nos personnages. L'apparence tout droit sortie de l'enfer de Batman semble elle être une reprise du Knightmare de la fin d'Arkham Knight.

Bande-annonce en anglais

Par ailleurs, une information qui ravira les joueurs a été partagée sur le Discord officiel du jeu, à savoir qu'un mode histoire hors ligne sera ajouté dans le courant de l'année prochaine.

En plus de notre dernière bande-annonce, nous avons également quelques nouvelles à partager. Nous sommes heureux de le confirmer : nous prévoyons d'ajouter un mode histoire hors ligne qui donnera aux joueurs la possibilité de découvrir la campagne principale sans connexion Internet. Nous prévoyons d’ajouter cette mise à jour en 2024 et fournirons plus de détails dès qu’ils seront disponibles.

Suicide Squad: Kill the Justice League est attendu le 2 février 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon et à la Fnac à partir de 61,99 €, avec 10 € offerts sur votre compte fidélité pour ce dernier revendeur.

