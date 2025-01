TEST - Pirates VR: Jolly Roger – Une aventure immersive sympatique dans l'univers des pirates

Une aventure dans les Caraïbes

Sorti le 14 janvier 2025 sur PC VR et attendu au deuxième trimestre 2025 sur PlayStation VR2, Pirates VR: Jolly Roger propose une aventure en réalité virtuelle développée par Split Light Studio. Ce jeu nous plonge dans un monde riche en couleurs et en détails, où exploration, énigmes et combats se mêlent dans une expérience immersive. Voici notre avis après avoir terminé l'aventure.

Le scénario nous place dans la peau d’un capitaine pirate naviguant sur une île des Caraïbes à la recherche du trésor mythique de Davy Jones. Accompagné d'un perroquet sarcastique, nous devons relever divers défis : résoudre des énigmes, affronter des ennemis, et explorer des environnements soignés et immersifs au travers de paysages détaillés et variés. La campagne, structurée en chapitres rejouables avec de nombreux collectbles à récupérer, offre une durée de vie moyenne de quatre heures.

Les plages tropicales lumineuses, les falaises imposantes et les cavernes obscures sont autant de lieux qui invitent à l'exploration. Graphiquement, le jeu flatte la rétine et c'est un point que nous avons apprécié. Les effets sonores renforcent cette immersion, qu’il s’agisse des vagues qui s’écrasent sur le rivage ou des cris des goélands. Le perroquet compagnon, avec ses commentaires sarcastiques et ses interactions, apporte une légèreté bienvenue dans une aventure parfois intense. A noter, le jeu est en anglais mais les menus et les sous-titres sont en français.

Côté gameplay, les activités telles que l’escalade de falaises, le rappel et la nage à travers des grottes sous-marines offrent une variété d’interactions, ajoutant une dimension dynamique à l’exploration. Malheureusement, il arrive parfois de tomber dans un endroit d'où il est impossible de sortir sans passer par la case retour au point de sauvegarde, mais cela reste plutôt anedotique. Les affrontements, bien qu’intuitifs, manquent un peu de profondeur. La majorité des ennemis se résume à des squelettes relativement faciles à vaincre. Une plus grande diversité dans les adversaires et les stratégies de combat aurait enrichi l’expérience.

Le gameplay est parfois frustrant à cause de certains choix de conception, comme l’absence de rechargement manuel des armes, la difficulté à trouver certain items ou encore certains bugs de colision. Par ailleurs, les énigmes, bien que stimulantes, peuvent parfois sembler trop répétitives ou reposer sur de simples essais multiples. Un peu plus de challenge aurait été apprécié.

Le scénario reste efficace même s'il n’apporte que peu d’éléments originaux dans un univers déjà bien exploré par d’autres titres. Une intrigue plus complexe ou des personnages secondaires mieux développés auraient pu rehausser l’intérêt global.

Pirates VR: Jolly Roger est une expérience immersive qui ravira les amateurs d’aventures maritimes et de réalité virtuelle. Ses environnements travaillés et ses mécaniques engageantes compensent en partie les lacunes des combats et de la narration. Bien que perfectible, le jeu offre une évasion divertissante dans un univers de pirates coloré et accessible. Avec quelques ajustements, il pourrait même s’imposer comme une référence dans son genre.

Jeux testé sur PC via un code donné par l'éditeur.

Vous pouvez acheter Pirate VR: Jolly Roger sur Steam.

Les plus Environnements détaillés et immersifs (plages tropicales, cavernes sombres, falaises imposantes).

Effets sonores de qualité renforçant l’immersion.

Présence d’un perroquet compagnon apportant une touche d’humour et de légèreté.

Mécaniques VR variées et engageantes (escalade, rappel, nage sous-marine).

Univers riche en couleurs et en détails. Les moins Combats peu profonds avec des ennemis peu variés (principalement des squelettes).

Gameplay parfois frustrant (absence de rechargement manuel des armes, bugs, énigmes répétitives).

Scénario classique et peu original pour le genre pirate.

Intrigue linéaire avec peu de développement des personnages secondaires.

Durée de vie limitée à environ quatre heures.

Notation Graphisme 16 20 Bande son 16 20 Jouabilité 12 20 Durée de vie 12 20 Scénario 12 20 Verdict 14 20