Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, un stand-alone à Coteries of New York dévoilé en vidéo

En fin d'année dernière, Draw Distance sortait sur PC Vampire: The Masquerade - Coteries of New York, un jeu narratif qui est également arrivé sur Nintendo Switch en mars 2020. Le studio ne perd pas de temps et dévoile aujourd'hui Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, un stand-alone attendu cette fois sur toutes les plateformes.

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York nous emmènera donc une nouvelle fois dans la grande ville de la côte Est des États-Unis, et il s'agira encore d'un roman graphique où le joueur peut expérimenter plusieurs scénarios en fonction de ses choix. Draw Distance explique que Coteries of New York était une sorte d'introduction au Monde des ténèbres, tandis que Shadows of New York sera plus axé sur la narration d'une fable. Les joueurs incarneront un membre du clan Lasombra, dont les membres sont capables de communiquer avec les morts. De nouveaux personnages et une bande originale inédite feront leur apparition dans ce stand-alone, et il n'est pas nécessaire d'avoir joué à Coteries of New York ou tout autre jeu estampillé Vampire: The Masquerade pour appréhender cet opus.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York n'a pas encore de date de sortie précise, il arrivera dans le courant de l'année 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.