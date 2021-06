E3 2021 : Somerville, premier teaser de gameplay poignant pour le nouveau jeu du créateur de Limbo et Inside

Limbo et Inside font partie des jeux les plus marquants de la scène indépendante de la décennie passée. Et ils ont en commun d'avoir été développés par Playdead, et notamment par Dino Patti, qui a décidé de quitter le navire pour fonder sa propre équipe : Jumpship. C'est justement ce studio qui était présent au Xbox & Bethesda Games Showcase pour présenter son premier projet.

Nous connaissions déjà le nom de Somerville et avions même déjà vu quelques artworks introduisant son univers, mais un teaser en bonne et due forme nous a permis d'en voir davantage. Le titre sera donc une aventure de science-fiction « ancrée dans les répercussions intimes d'un conflit à grande échelle », où nous devrons trouver les moyens de reconstituer notre famille.

Et à en croire ces premiers extraits de gameplay, le déplacement en vue de côté sera encore d'actualité. Somerville est désormais attendu pour 2022, pour le moment seulement sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC.