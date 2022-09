Silent Hill: The Short Message, un mystérieux titre enregistré en Corée, le nom d'un nouveau jeu ?

Les rumeurs autour de l'arrivée d'un nouveau Silent Hill durent depuis des années, mais elles n'ont jamais été aussi persistantes qu'en ce moment. Plusieurs informateurs déclarent en effet que Konami prépare plusieurs jeux, dont un remake de Silent Hill 2 par Bloober Team et peut-être même un projet signé Kojima Productions.

Andy Robinson de VideoGameChronicles rapportait récemment qu'un premier jeu pourrait être dévoilé très prochainement, et une autre possible fuite vient renforcer ses dires. Le Game Rating and Administration Committee of Korea, organisme de classification des jeux vidéo en Corée du Sud, vient en effet d'enregistrer dans sa base de données un certain Silent Hill: The Short Message, édité par UNIANA, partenaire de distribution de Konami dans le pays.



Même si certains produits finalement jamais sortis ont déjà été référencés par des organismes du genre, les produits que leur processus a révélés avant leur officialisation ont très souvent été officialisés dans les mois ou semaines qui ont suivi. Konami va-t-il donc bien annoncer un Silent Hill: The Short Message d'ici la fin d'année 2022 ? S'agira-t-il du remake de SH2 ou d'une aventure originale ? Ne s'agit-il pas au moins d'un simple épisode sur mobiles, qui aurait au moins pour mérite de relancer la franchise ? Affaire à suivre...