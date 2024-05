Fortnite Festival : des nouveautés en demi-teinte pour les instruments pros avec la mise à jour 30.00

La Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite a été lancée ce vendredi, baptisée Débridé et mettant légèrement Metallica en avant. Le groupe de heavy metal devrait prendre le relais de Billie Eilish le 13 juin prochain pour la Saison 4 de Fortnite Festival à en croire la roadmap qui a fuité, mais en attendant, quelques nouveautés ont tout de même fait leur apparition au détour de la mise à jour 30.00, sans parler des ajouts réguliers de nouvelles chansons évidemment. Au lancement de la Saison 3 fin avril, l'instrument principal pro et la basse pro ont été ajoutés, alors uniquement jouables avec un accessoire guitare. Désormais, tout le monde y a accès, aussi bien sur PC au clavier que sur consoles à la manette. Nous pensions alors bien nous amuser avec les cinq touches de couleur même dans les modes de difficulté les plus bas, sauf que pour jouer les notes, il faut impérativement gratter en ayant les notes tenues. Nous avons tenté l'expérience à la DualSense et à moins d'être un virtuose, cela nous apparaît comme une très mauvaise idée en termes d'ergonomie. Compte tenu des retours que nous avons vu passer, cette option ne semble pas ravir grand monde. Au clavier, vis-à-vis de ce qu'indique l'article d'Epic Games, c'est déjà bien plus accessible. Dans tous les cas, un tutoriel ne ferait pas de mal au lieu de devoir aller dans les paramètres puis d'essayer pour comprendre comment jouer... Une nouvelle option a également été ajoutée dans Jouabilité, permettant d'afficher les couleurs pros de chaque voie même avec les instruments de base et au chant.

Vous trouverez tous les détails des nouveautés ci-dessous :

Suite à la sortie de l'instrument principal pro et de la basse pro au cours de la Saison 3, la version 30.00 vient ajouter davantage d'options d'accessibilité pour jouer ces instruments : Vous pouvez désormais jouer de l'instrument principal pro et de la basse pro sur n'importe quelle plateforme et sur PC , même si vous n'avez pas de manette guitare ;

, même si vous n'avez pas de manette guitare ; Les touches du clavier et les boutons de la souris peuvent désormais être attribués à l'instrument principal pro et à la basse pro ! De plus, vous pourrez également utiliser les manettes guitares compatibles avec les instruments non pros (par exemple, au chant ou à la batterie). COMPATIBILITÉ DU CLAVIER ET DE LA SOURIS

Nous avons reçu de nombreuses demandes avec la sortie des instruments pros. L'une d'entre elles était de pouvoir attribuer leurs touches au clavier et à la souris. Ce sera le cas dans la version 30.00 ! De nouvelles touches ont été ajoutées pour jouer les notes vertes, rouges, jaunes, bleues et orange, en plus des touches pour gratter. Cela vous permet d'imiter les touches d'une manette guitare en maintenant la touche de la couleur désirée tout en appuyant sur la touche pour gratter, ce qui joue la note. Les notes pointues, celles qui ressemblent à une flèche pointée vers le haut, sont jouées en relâchant la touche au bon moment. Il n'y a pas de notes pointues avec les instruments pros. À la place, vous avez deux nouveaux types de notes : Hammer-On et Pull-off. Ces notes ont une apparence différente des notes classiques. Lorsque vous enchaînez les notes, vous pouvez activer les Hammer-Ons et les Pull-Offs. Pour ce faire, appuyez sur la touche que vous leur avez attribuée avec la couleur correspondante. (Vous n'avez pas besoin de gratter ces notes !) La compatibilité au clavier et à la souris permet aux joueurs PC d'attribuer les touches sur n'importe quel clavier, de réattribuer les touches de la manette sur un clavier ou de configurer les appareils permettant l'accessibilité aux instruments pros. Maintenant, hissez-vous au sommet des classements ! GRATTER AVEC L'INSTRUMENT PRINCIPAL PRO ET LA BASSE PRO Veuillez prendre en considération que nous cherchons encore à améliorer les instruments pros et que des choses doivent être peaufinées. L'affichage doit notamment être revu pour l'ensemble des joueurs puisque les instruments sont désormais compatibles avec le clavier et la souris. Lorsque vous choisissez le programme dans les coulisses, faites bien attention à l'instrument que vous choisissez et familiarisez-vous avec les touches pour gratter avant de vous lancer avec un instrument pro ! Voici les touches par défaut pour les instruments pros. Elles sont définies de telle sorte que vous puissiez tenir votre clavier comme si vous aviez une guitare entre les mains : Les touches de 1 à 5 servent à jouer les notes de couleur (verte à orange) sur les voies ;

Maj droite et Entrée pour gratter ;

Bas de page pour utiliser la surcharge ;

Ctrl droit pour le vibrato. Les touches par défaut à la manette utilisent les gâchettes hautes pour gratter et les gâchettes pour utiliser la surcharge et le vibrato. Pour jouer une note avec les instruments pros, vous devez appuyer sur la touche pour gratter alors que vous maintenez la touche correspondante à la couleur de la note. La note sera alors jouée si vous avez appuyé au bon moment. AMÉLIORATIONS GÉNÉRALES DES INSTRUMENTS PROS En plus d'ajouter la compatibilité du clavier et de la souris sur PC, nous avons effectué plusieurs améliorations et corrections aux instruments pros depuis leur sortie : Vous pouvez désormais jouer avec plus de constance les notes hammer-on et pull-off sans gratter ;

Peu importe l'instrument que vous choisissez, une option permet désormais d'afficher les voies des notes en tant que gemmes multicolores. Il s'agit d'une manière similaire à celle avec l'instrument principal pro et la basse pro ;

Il s'agit d'une manière similaire à celle avec l'instrument principal pro et la basse pro ; Nous avons ajouté une nouvelle option pour afficher ou masquer les touches de voie sous chaque voie. Les touches sont affichées par défaut pour tous les instruments, sauf les instruments pros. Nous avons eu de très bons retours sur les sensations procurées par les manettes guitares. Toutefois, une critique ressort : la fenêtre pour jouer les notes (ce qu'on appelle le « coyote time ») est trop exigeante. Nous avons prévu d'effectuer des améliorations lors de la prochaine mise à jour 30.00. Nous vous tiendrons au courant le moment venu ! Nous continuons d'explorer des pistes pour améliorer le nombre de manettes guitares compatibles pour les joueurs sur console. Nous vous tiendrons au courant des avancées. Merci aux joueurs qui se sont essayés aux instruments pros et bienvenue à ceux qui font leur entrée sur les scènes de Fortnite Festival ! Nous continuerons de prêter attention à vos retours et d'ajouter des chansons.

À part ça, la boutique a accueilli depuis un moment une deuxième skin de Billie Eilish et quelques accessoires allant avec, coïncidant avec la sortie de son nouvel album Hit Me Hard and Soft. Plusieurs chansons tirées de ce dernier ont aussi été ajoutées, de quoi ravir les fans de l'artiste.

REMEMBER ME? Vous allez voir rouge ! Billie arbore un nouveau style audacieux que vous retrouverez avec la tenue Billie aux racines rouges. L'accessoire de dos Ailes de gentille fille est également inclus. D'autres objets assortis aux racines rouges sont également disponibles dans la boutique d'objets. Frappez la batterie Charlestons enflammées avec force et délicatesse. Jouez intensément de la Guitare rouge comme si le temps n'existait pas. Prenez le pit-bull de Billie, Shark, avec vous sur scène. (Si vous n'avez pas peur qu'il vous pique la vedette.) Vous pouvez le faire en équipant l'accessoire de dos Shark. La tenue Billie aux racines rouges (+ l'accessoire de dos Ailes de gentille fille), l'accessoire de dos Shark, la batterie Charlestons enflammées et la Guitare rouge peuvent être achetés séparément ou dans le pack Billie Eilish. Vous pouvez aussi utiliser tous ces objets dans Battle Royale. (Il vaut mieux parfois voir rouge en pleine bataille.) Si vous jouez aux expériences LEGO, Billie aux racines rouges dispose également d'une version LEGO !

