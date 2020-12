The Game Awards Festival : des démos PC et des promotions sur Steam pendant quelques jours, profitez-en !

Geoff Keighley avait déjà organisé des Festival des jeux Steam ces derniers mois, alors il n'est pas surprenant de le voir reprendre le concept pour l'évènement qu'il organise en cette fin d'année. Un Game Awards Festival se déroule en effet jusqu'au 14 décembre sur Steam, avec déjà plusieurs démos PC de titres à venir dans les mois qui viennent.

Little Nightmares II, GRAVEN, Echo Generation, Song of Iron, Olija, Guinea Pig Parkour, ANNO: Mutationem, Ami, Selfloss et A Juggler's Tale ont tous droit à des versions d'évaluation gratuites, accessibles seulement pendant quelques jours. D'autres démos seront ajoutées dans les prochains jours, certainement suite aux annonces qui seront faites dans la nuit aux Game Awards. Pour les télécharger, ça se passe par ici.

Et ce n'est pas tout ! Si vous voulez des jeux complets à prix réduit, des soldes spéciales TGA sont aussi en cours jusqu'à lundi, avec des promotions sur des titres nommés à la cérémonie de remise de prix.

Lire aussi : The Game Awards 2020 : suivez la conférence en direct en notre compagnie, rendez-vous cette nuit !