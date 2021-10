SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 80 % sur de gros jeux, éditions Deluxe et DLC avec l'opération Prolongez l'expérience !

Alors que l'opération Jeux à succès touche à sa fin et que les Perles rares sont encore à l'honneur pendant une semaine, le PlayStation Store propose une nouvelle vague de promotions avec l'initiative Prolongez l'expérience. Comme les précédents soldes du même nom, ceux-ci permettent d'obtenir des rabais sur des éditions Deluxe et DLC, mais aussi directement quelques jeux de base reconnus pour leurs extensions.

Jusqu'au 28 octobre à 00h59, vous pouvez vous procurer Grand Theft Auto V : Édition Premium à 14,59 €, Call of Duty: Black Ops Cold War à 34,99 €, Assassin's Creed Valhalla Deluxe à 44,99 €, The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition à 9,99 € et bien d'autres encore. Il y a des rabais allant jusqu'à 80 % sur un total de 242 références, à retrouver depuis vos consoles ou la plateforme web.

