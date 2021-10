SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 80 % de réduction sur les Jeux à succès et les Perles rares PS4, PS5 et PSVR !

Si vous êtes du genre à attendre les promotions du PlayStation Store pour craquer pour vos jeux PS4, PS5 ou PSVR, il y a de quoi faire en ce moment. Sony Interactive Entertainment a lancé la semaine dernière des offres sur les Jeux à grands succès, une opération qui concerne 123 référénces jusqu'au 14 octobre 2021. Vous pouvez vous procurer The Last of Us Part II à 25,99 €, Assassin's Creed IV: Black Flag à 5,99 €, Call of Duty: Modern Warfare à 34,99 €, et bien d'autres incontournables avec jusqu'à -70 % de réduction à cette adresse.

Et cette semaine, ce sont les Perles rares qui sont mises en lumière, avec une vague de soldes valables eux jusqu'au 21 octobre. Nous y retrouvons Metal Gear Solid V: The Definitive Experience, Celeste et Little Nightmares à 4,99 €, Prey: Digital Deluxe Edition à 11,99 €, Mirror's Edge Catalyst à 3,99 €, et bien d'autres encore. Il y a un total de 452 jeux, DLC et bundles proposés avec jusqu'à -80 % de réduction et qui sont à découvrir ici.

Achat d'une carte PSN