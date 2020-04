Death Stranding voit grand avec une bande-annonce pour les écrans ultra-larges

Death Stranding a été annoncé sur PC avec quelques spécificités qui rendront cette version supérieure à celle de la PS4, en dehors du mode Photo ajouté via une mise à jour sur consoles. Il profitera d'améliorations graphiques, notamment en termes de framerate et résolution, mais aussi d'une compatibilité avec les écrans ultra-larges.

C'est cette dernière qui est à nouveau vantée dans une bande-annonce par 505 Games, l'éditeur du portage. Les cinématiques et les scènes de gameplay seront ainsi sublimées par un affichage plus important des environnements de l'expérience, rendant les moments majeurs de l'aventure encore plus épiques. Kojima Productions promet qu'il ne s'agira pas d'un simple gadget, et que la réalisation a été pensée pour que cette visibilité accrue augmente l'immersion.

La date de sortie de Death Stranding sur ordinateurs personnels est fixée au 2 juin 2020 via Steam et l'Epic Games Store.