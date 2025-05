Death Stranding 2: On the Beach s'offre une DualSense collector pour le moins minimaliste

Le mois prochain, Kojima Productions et Sony Interactive Entertainment vont lancer Death Stranding 2: On the Beach en exclusivité temporaire sur PS5, son prédécesseur étant désormais disponible un peu partout. Lors du grand déballage de mars dernier durant la SXSW 2025, nous avons pu découvrir ses différentes éditions en plus d'une bande-annonce sensationnelle nous en mettant plein les yeux et les oreilles. Alors que la poignée de médias et influenceurs invités au Japon dans le studio viennent de partager leurs impressions après y avoir joué 30 heures, PlayStation en profite pour dévoiler une énième DualSense collector. Oui, c'est désormais presque une certitude d'avoir une manette en édition limitée pour accompagner la sortie d'un gros jeu sur la console, la dernière en date étant le modèle The Last of Us.

Peu de choses à dire de ce pad noir qui arbore simplement quelques éléments orangés et textes pour nous plonger dans l'univers de DS2 avec le groupe Drawbridge. Elle sera disponible le 26 juin, date de sortie du jeu, au tarif désormais habituel et très onéreux de 84,99 €. Les précommandes ouvriront le jeudi 22 mai à 10h00 sur Direct PlayStation et chez les revendeurs participants.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Kojima Productions pour concevoir cette manette personnalisée ornée de l'insigne et de la devise de Drawbridge en orange vif.

