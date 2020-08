The Witcher 3: Wild Hunt, McFarlane dévoile une figurine articulée de Geralt de Riv

The Witcher 3: Wild Hunt est sorti en 2015 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis l'année dernière sur Nintendo Switch, et le jeu de rôle et d'action de CD Projekt a déjà eu droit à un tas de produits dérivés, même une petite statuette de Geralt nu dans son bain, tirée de la célèbre scène du jeu.

Mais McFarlane n'est pas du genre rapide pour ce coup, il vient seulement d'annoncer cette semaine une figurine articulée de Geralt de Riv, qui sera disponible plus tard dans l'année. Le Sorceleur est ici équipé de son armure de Kaer Morhen, de ses épées en acier et en argent, et de trois têtes de harpies en guise de trophée. Une base avec le nom du jeu est même incluse. La figurine mesure environ 30 cm et sera disponible sur le marché contre 39,99 $ dans le courant du mois de novembre 2020.

Pour rappel, McFarlane n'a pas attendu si longtemps pour collaborer avec CD Projekt, il a déjà lancé plus tôt dans l'année une figurine de Johnny Silverhand de Cyberpunk 2077 (vendue 27,4 € sur Amazon.fr), et propose également des figurines d'autres licences comme Fortnite.