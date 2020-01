Cyberpunk 2077 : des figurines articulées de V et Johnny alias Keanu Reeves bientôt en vente

Dans un peu plus de trois mois, nous pourrons enfin mettre la main sur Cyberpunk 2077, l'ambitieux RPG de CD Projekt RED.

Les développeurs polonais ont imaginé un univers futuriste complet pour nous en mettre plein les yeux, et les oreilles, en témoigne la bande-son travaillée du projet avec des artistes de renom. Pour ceux qui voudraient étendre leur amour pour le projet au-delà du simple jeu vidéo, il y aura carrément des figurines articulées signées McFarlane pour habiller ses étagères avec les héros du jeu.

Au printemps prochain, à une date et pour un prix encore inconnus, vous pourrez ainsi acheter un jouet à l'effigie de l'apparence masculine de base de V, le protagoniste jouable. Mais comme CD Projekt RED a déjà bien compris que Johnny Silverhand, le rockeur incarné par Keanu Reeves, est déjà la vraie star du jeu, le personnage aura droit à pas moins de trois figurines : deux articulées de 18 cm avec des accessoires différents, et une statique de 30 cm avec une guitare et une pose plus rock'n'roll. Toutes les images des joujoux peuvent être appréciées en page suivante.

Pour aller plus loin dans votre collection, n'oubliez pas de vous tourner vers l'édition collector de Cyberpunk 2077, disponible dès le 16 avril 2020, avec une statuette du héros comprise dans le coffret.

