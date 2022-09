Cyberpunk 2077 : 20 millions de copies vendues !

Après des années de développement et de multiples reports, Cyberpunk 2077 est sorti en décembre 2020, dans un état assez compliqué sur certaines plateformes. Pourtant, le titre avait été précommandé par huit millions de joueurs et les ventes s'élevaient à 13 millions de copies vendues quelques jours après son lancement.

Depuis, les chiffres se sont calmés, avec 13,7 millions d'exemplaires écoulés en avril 2021 et 18 millions un an plus tard. Mais voilà que CD Projekt annonce aujourd'hui que Cyberpunk 2077 s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires sur PC, PlayStation, Xbox et Stadia depuis son lancement. Le FPS/RPG a été pendant quelques jours en tête des ventes sur Steam et les joueurs se sont connectés en masse, l'arrivée de la série Cyberpunk: Edgerunners sur Netflix a bien aidé à relancer la hype autour du jeu.

Pour rappel, les joueurs sur ordinateurs vont prochainement pouvoir en prendre plein la vue avec le mode Ray Tracing: Overdrive et avec le DLSS 3 des nouvelles GeForce RTX Série 4000 de NVIDIA. Bien évidemment, les fans attendent surtout l'arrivée de l'extension Phantom Liberty, attendue l'année prochaine sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Google Stadia uniquement. Si vous n'avez pas encore le jeu, il est disponible contre 59,99 € sur GOG.com.