Cyberpunk 2077 : 100 millions d'euros dépensés depuis le début du développement

Cyberpunk 2077 sera l'un des jeux vidéo immanquables en cette fin d'année 2020 sur ordinateurs et consoles, le RPG à la première personne de CD Projekt est attendu par de nombreux joueurs du monde entier. Et bien évidemment, il y a un énorme intérêt commercial derrière, car le studio polonais a dépensé des millions pour développer son jeu ces dernières années.

Dans un récent rapport dévoilé cette semaine, CD Projekt affirme ainsi avoir dépensé 448 513 millions de złotys dans le développement de jeux qui ne sont pas encore sortis, soit environ 100 millions d'euros. Cela concerne donc essentiellement le budget de Cyberpunk 2077, mais également de son mode multijoueur qui sortira plus tard, et sans doute aussi le jeu The Witcher officialisé plus tôt dans l'année, qui entrera réellement en développement intensif quand Cyberpunk 2077 sera lancé.

Ces 100 millions d'euros, ou 120 millions de dollars ne prennent pas en compte le marketing, qui peut parfois faire doubler le budget final, mais ce chiffre n'est pas énorme lorsqu'il est comparé à d'autres AAA tout aussi ambitieux. Rockstar n'a jamais communiqué officiellement sur le sujet, mais le développement de Red Dead Redemption II auraît coûté plus de 800 millions de dollars, tandis que Star Citizen a amassé 312 millions de dollars avec le financement participatif. Mais pour rester du côté de CD Projekt, The Witcher 3: Wild Hunt n'a coûté « que » 80 millions de dollars, marketing compris, de quoi laisser espérer de belles choses pour Cyberpunk 2077, dont la date de sortie est toujours fixée au 19 novembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec des versions PS5, Xbox Series X et Stadia arrivant plus tard.