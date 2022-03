The Witcher : le médaillon représente un lynx, c'est CD Projekt qui le dit

En début de semaine, CD Projekt a officialisé le développement d'un prochain jeu The Witcher. L'annonce mettait surtout en avant le partenariat entre le studio polonais et Epic Games, le titre tournera en effet sous l'Unreal Engine 5, mais un artwork enneigé a également été partagé.

Ce visuel montre un médaillon de Sorceleur partiellement enfoui sous la neige, mais les fans ont vite remarqué qu'il ne s'agissait pas du pendentif porté par les membres de l'École du Loup à laquelle appartient Geralt de Riv. D'autres écoles sont mentionnées dans les livres et les jeux vidéo, mais celui mis en avant par CD Projekt a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Et pour cause, comme l'a dévoilé le directeur de la communication Robert Malinowski à Eurogamer, ce médaillon représente un lynx, un félin qui n'a jamais été mentionné dans la saga jusqu'ici. L'École du Lynx n'existe donc pas encore dans The Witcher, du moins officiellement, car elle est présente sur le Fandom Wiki de la franchise, dans la catégorie des fan fictions. Des passionnés de la franchise ont imaginé une aventure avec le Sorceleur Lambert et la sorcière Kiria Metz voyageant vers le sud après les évènements de The Witcher 3: Wild Hunt, reformant l'École du Chat, mais la transformant rapidement en École du Lynx.

Difficile de savoir si CD Projekt reprendra ces bases de scénario imaginées par des fans ou s'il partira sur une histoire totalement différente. Les liens avec les aventures de Geralt sont eux aussi incertains, des joueurs aimeraient bien revoir Ciri, d'autres envisagent une toute nouvelle saga avec des personnages totalement inédits, mais les développeurs pourraient opter pour une approche à la Cyberpunk 2077, laissant les joueurs créer leur Sorceleur de la tête au pied et suivre une aventure plus librement.

Vous l'aurez compris, la chasse aux indices concernant le prochain jeu vidéo The Witcher ne fait que commencer, mais CD Projekt va cette fois prendre son temps pour développer ce titre, qui n'a aucune période de sortie, il faudra donc se contenter de peu dans les prochains mois. D'ici là, vous pouvez retrouver les livres Le Sorceleur sur Amazon.