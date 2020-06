PREVIEW de Relicta : le jeu de réflexion à la première personne basé sur la physique et le magnétisme

Avec Relicta, Mighty Polygon propose un puzzle game basé sur la physique où il faudra arriver à combiner la gravité et le magnétisme pour arriver à progresser au sein de la base lunaire de Chandra et ainsi percer tous ses secrets. Jouable en vue à la première personne, nous y incarnons Angelica Patel, une physicienne, qui devra tout faire pour arriver à sauver sa fille. Ne cherchez pas un gun totalement badass pour massacrer du soldat virtuel, ici, ce sera votre cerveau qui sera mis à l'épreuve, et pas qu'un peu vu ce que nous avons pu découvrir au cours de cette première heure de jeu.

Soyons clairs, si vous n'aimez pas faire travailler vos méninges, passez votre chemin, Relicta n'est pas fait pour vous.

Sans pousser notre carte graphique dans ses retranchements, Relicta offre des graphismes très honorables (testé sur un Omen by HP 15 RTX 2060 couplé à un écran incurvé MSI Mag27 Series). Les intérieurs de la base lunaire n'ont rien à envier à bon nombre de FPS purs et durs, tandis que les extérieurs sont colorés et agréables. Côté sonore, les voix sont bonnes (voix anglaises sous-titrées en français), la musique sait se faire discrète et les bruitages sont comme ils doivent l'être. Si le jeu est entièrement jouable à la manette, les inconditionnels du combo clavier/souris ne sont pas oubliés et, dans les deux cas, la jouabilité est exemplaire. Relicta est facile à prendre en mains et la première partie, qui sert de tutoriel, permet de faire le tour des pouvoirs magnétiques offerts par nos gants de façon très ludique.

Relicta offre donc de vivre une « histoire profonde et énigmatique » et de ce que nous avons aperçu dans cette première heure de jeu, il faudra empêcher notre fille Kira, qui doit nous rejoindre sur la base, de mourir. Difficile d'en dire plus sur ce court laps de temps, mais nous avons trouvé des indices et des éléments à collecter qui laissent penser qu'il sera soit possible de se limiter à suivre cette voie minimaliste, soit de fouiller un peu plus sur cette anomalie de la Relicta. Quoi qu'il en soit, chaque nouveau lieu est le théâtre d'un ou plusieurs puzzles où il faut gérer interrupteurs, cubes, magnétisme et gravité pour passer. Sans être exagérément complexe, chaque passage apporte son lot de complexité et demande réflexion. Autant le dire de suite, certains endroits finissent par apporter une envie de lâcher l'affaire, tant la problématique semble insoluble. Pour autant, un bon bol d'air, un peu de recul et voilà que tout devient logique et permet de passer au prochain lieu qui va, lui aussi, nous défier et mettre nos nerfs à rude épreuve... mais n'est-ce pas le lot de tous les bons jeux de réflexion ?

Premières impressions : bonnes ! Soyons clairs, il ne faut pas se mentir, si vous n'aimez pas vous servir de vos méninges, passez votre chemin, Relicta n'est pas pour vous. Dans le cas contraire, ce que nous avons vu de lui est un beau jeu à la première personne qui propose des casse-têtes mettant à rude épreuve notre logique tout en enrobant cela dans une histoire de sauvetage lunaire. D'ailleurs, nous ne pouvons que vous inviter à tester la démo du jeu maintenant disponible sur Steam.